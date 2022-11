Gares routières de Jérusalem touchées par deux bombes, 1 mort dans des explosions

La première explosion s’est produite vers 7h05 locales, près d’une gare routière située à la sortie de la ville. Une demi-heure plus tard, une autre explosion s’est produite dans une gare routière près de Ramot Junction, à un peu plus de trois kilomètres.

TEL AVIV – Un Israélien a été tué et au moins 18 autres blessés après des explosions à deux arrêts de bus à Jérusalem au plus fort de l’heure de pointe du matin, dans ce que les forces de sécurité israéliennes traitent comme une « attaque terroriste combinée ».

La police israélienne a déclaré que les bombes sur les deux sites avaient été activées à distance. Plus de 5 000 agents de sécurité israéliens ont été déployés dans tout Jérusalem à la suite des explosions.

Au cours des dernières années, Israël a été aux prises avec des attaques de moindre technologie, de type loup solitaire. Depuis le printemps dernier, une série d’attaques au couteau, de fusillades et d’attaques à la voiture-bélier palestiniennes ont mis Israël en état d’alerte maximale. En réponse, l’armée israélienne a mené des raids quasi nocturnes, en particulier autour de la ville cisjordanienne de Jénine, d’où sont originaires un certain nombre d’assaillants.

Le Premier ministre élu Benjamin Netanyahu, qui est au milieu des négociations de coalition pour former le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, a tweeté mercredi matin qu’il « priait pour la paix des blessés dans l’attaque terroriste combinée à Jérusalem ce matin et soutenir les forces de sécurité opérant sur le terrain.