Gareebi se glam tak : les stars de Bollywood qui ont combattu la pauvreté et sont devenues riches et célèbres

Aishwarya Rai Bachchan a fait son premier tapis rouge de Cannes 2023 hier soir. Elle a secoué chaque morceau d’une volumineuse robe dramatique Sophie Couture avec une capuche. Aishwarya Rai Bachchan nous a montré une fois de plus pourquoi elle est l’OG de Cannes. L’actrice est également au sommet de sa carrière. Elle a livré quelques grands succès avec les films Ponniyin Selvan. La vie personnelle d’Aishwarya Rai Bachchan a été discutée à maintes reprises. Des rumeurs ont commencé à flotter après qu’Abhishek Bachchan n’ait pas accompagné Aaradhya Bachchan et elle à l’événement NMACC dans la ville. Mais tout était nul. La curiosité autour de son équation avec sa belle-famille est également élevée.

JAYA BACHCHAN PARLE D’AISHWARYA RAI BACHCHAN

Maintenant, une vieille interview où Jaya Bachchan parle d’Aishwarya Rai Bachchan sur Koffee With Karan devient virale sur Reddit. L’actrice chevronnée dit qu’elle s’est parfaitement intégrée à la famille Bachchan. Elle a dit qu’Aishwarya Rai Bachchan est une femme de dignité et de force. Jaya Bachchan dit que bien qu’elle soit une superstar à part entière, elle ne ressent pas le besoin de parler beaucoup. Jaya Bachchan dit qu’Aishwarya Rai est plus une observatrice. Maintenant, les internautes n’ont pas accueilli l’interview de manière positive. Jetez un oeil à certains des commentaires.

LES FANS D’AISHWARYA RAI BACHCHAN EN VEULENT PLUS

Dans la vidéo, elle dit également qu’Amitabh Bachchan adore Aishwarya Rai Bachchan. Elle a comblé le vide d’une fille dans la maison après le mariage de Shweta Bachchan. Ses fans ne sont pas impressionnés et estiment que la vie a été injuste selon les commentaires sur le fil. Les fans de l’actrice l’ont adorée dans le rôle de Nandini dans Ponniyin Selvan. Même son mari, Abhishek Bachchan, a déclaré qu’elle avait livré sa meilleure performance en carrière dans le film. Maintenant, les fans veulent qu’elle fasse plus de films et les fascine. Il semble que Mani Ratnam planifie un autre film avec Chiyaan Vikram et elle.