Gare de Dakar / GA2D

Clients: Etat du Sénégal – APIX

Consultant en installations extérieures : AREP



Ville: Dakar



Description textuelle fournie par les architectes. Dans le cadre de la construction de la nouvelle ligne ferroviaire entre Dakar et Diamniadio, GA2D a été choisi pour conduire les travaux de rénovation et d’extension de la gare de Dakar. Ce bâtiment est un monument historique datant de 1914.

Vue axonométrique

Plan – 1er étage

Le projet comprend la stabilisation et la modernisation du bâtiment existant, la construction d’un nouveau bâtiment et le réaménagement des espaces extérieurs environnants.

Sections

La gare est située au nord de la célèbre place du Tirailleur. Elle présente un plan en U avec un volume central global qui relie les deux ailes, plus hautes et divisées en trois niveaux. L’extension, à l’architecture contemporaine, s’inscrit dans la continuité de l’ancienne gare. Elle crée un lien entre l’ancien bâtiment historique et l’accès au train.