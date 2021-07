Gardons cette unité de foot… c’est le moyen de vaincre le racisme

APRÈS avoir atteint un sommet collectif pendant un mois, le pays souffre désormais d’une touche de l’Euro Long.

Peut-être connaissez-vous les symptômes. Déception. Le regret. Dépression.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate embrasse Bukayo Saka après la séance de tirs au but finale de l’Euro 2020 Crédit : AP

Et une tristesse qui va au-delà de perdre un grand match de football.

Parce que l’horloge a été ramenée à des temps moins heureux.

Une foule ivre sans billets a envahi le stade de Wembley et a gâché la nuit pour des milliers de personnes.

Trois jeunes hommes qui ont eu le courage de prendre des sanctions ont été l’objet d’abus racistes qui pourraient provenir des jours les plus sombres des années 70.

Et après quatre semaines de ce qui a semblé être une véritable unité nationale, tout ce qui nous séparait avant ces euros est revenu en force.

L’excursion d’une journée de l’équipe d’Angleterre au 10 Downing Street a été discrètement annulée après que Tyrone Mings a suggéré que le ministre de l’Intérieur Priti Patel « a attisé le feu » du racisme pour ne pas avoir dénoncé les fans anglais qui n’étaient pas très enthousiastes à l’idée que les joueurs se mettent à genoux en raison de son association avec les Black Lives La matière proteste.

Tyrone semble croire que quiconque s’oppose à « prendre le genou » est raciste.

D’autres seront en désaccord.

Mais Twitter a brutalement empilé Patel – la fille d’Asiatiques ougandais qui ont fui Idi Amin au Royaume-Uni – en criant qu’elle DOIT être raciste parce qu’elle est une conservatrice qui a soutenu le Brexit.

Après l’euphorie collective de l’Euro, on parlait soudain de jargon, de racisme, de mise à genoux et — Dieu nous aide — de Brexit.

Lorsque l’Angleterre se précipitait vers sa première finale dans un tournoi majeur depuis plus d’un demi-siècle, ce pays se sentait plus uni qu’il ne l’a fait depuis des années.

Nous ne nous sentons pas unis maintenant.

Et si vous vous souvenez de l’âge des ténèbres du football, la vue de milliers de fans sans billets envahir Wembley vous aura glacé le sang.

Parce que c’est ainsi que surviennent les tragédies. C’est ainsi que les gens meurent.

Il y avait un cercle de blanc-manger autour de Wembley dimanche soir qui a été brisé avec une facilité écoeurante par des milliers de crétins ivres.

Combien de? Personne ne sait. Mais de quoi laisser les enfants en pleurs. Assez pour qu’un fan crie à un steward : « Fais ton putain de boulot ! ». De quoi écraser les côtes du père d’Harry Maguire, Alan. Assez pour que l’ancien joueur de Leeds United Dominic Matteo quitte le match avant même qu’il ne commence.

« Les stewards n’étaient pas équipés pour gérer ces ordures et la police a été trop lente à réagir aux violences », a déclaré Matteo.

« Je ne suis même pas resté pour regarder le match car l’atmosphère était si hostile à de nombreux points d’entrée différents, les enfants présents étant poussés au sol, effrayés et pleurant. »

Ils s’accusent tous les uns les autres maintenant, tous ceux qui sont responsables du mur de blanc-manger de Wembley. La vérité est qu’ils ont tous échoué.

Les autorités du football qui sont responsables en dernier ressort du bon déroulement du tournoi.

La police qui a lâchement cédé Wembley Way à une armée de crétins agressifs au visage de rat.

Et les malheureux stewards du stade qui étaient trop effrayés, ineptes ou corrompus – au moins un a été vu avec les poches remplies d’argent liquide – pour faire leur travail.

MAUVAIS VIEILLES JOURS

C’est un miracle que personne ne soit mort.

J’ai l’impression que les horloges ont été tournées vers la culture du football de ma jeunesse et de ma jeune virilité. L’agression. Le vomissement synchronisé.

Et, oui, le racisme.

Mais au mauvais vieux temps, les injures racistes étaient hurlées sans vergogne et impunies depuis les terrasses et les tribunes.

Maintenant, il s’est retiré dans l’ombre fétide des médias sociaux.

Le Center For Countering Digital Hate a trouvé 106 comptes ciblant Rashford, Sancho et Saka, 59 d’entre eux basés en dehors du Royaume-Uni.

Lorsque 30 millions de personnes ont regardé le match et que les rues autour d’une fresque de Manchester dégradée de Rashford ne sont pleines que d’amour, ces chiffres suggèrent sûrement – ​​n’est-ce pas? — que l’écrasante majorité d’entre nous est consternée par le racisme.

Cet amour pour l’équipe multiraciale d’Angleterre de Gareth Southgate – et l’afflux de soutien pour Rashford, Sancho et Saka – ne me suggèrent pas que ce pays est un cloaque de racisme.

Tout le contraire.

Et n’oublions pas – le football était glorieux. Ce tournoi était exactement le coup de pouce dont notre pays avait besoin après 55 ans d’échec, cinq ans de Brexit et 16 mois de pandémie mondiale.

Un mois d’or du football a uni notre pays d’une manière que nous ne l’avons pas été depuis de nombreuses années. Essayons de garder ce sentiment d’unité nationale.

Ce serait le plus grand prix de tous.

Je vais le faire à la manière Maya, merci beaucoup les gars

MAYA Jama se recroqueville dans un jet privé avec un grand sourire qui suggère qu’elle ne se soucie pas du monde.

Pas le chaos à Heathrow. Pas les Baléares qui sortent de la liste verte à 4h du matin demain matin.

Maya Jama est tout sourire alors qu’elle pose dans un jet privé Crédit : mayajama/Instagram

Et pas la nouvelle que cinq millions de Britanniques ont reçu des vaccins Oxford-AstraZeneca fabriqués en Inde et qui n’ont pas encore été approuvés par l’Agence européenne des médicaments.

Rien ne dérange Maya dans son jet privé.

Doit-on supposer qu’il n’a jamais quitté la piste ?

Le jeu de blâme est fou

Je me souviens de la Coupe du monde 1998 en France, lorsque l’effigie de David Beckham – avec le groupe d’Alice – a été suspendue à des lampadaires.

Mon rédacteur en chef de l’époque, Piers Morgan, m’a fait écrire un article comparant et contrastant Michael Owen et David Beckham.

David Beckham lors de la Coupe du monde 1998 Crédit : Getty

Owen venait de marquer l’un des grands buts de la Coupe du monde, contre l’Argentine.

Beckham avait été expulsé après 47 minutes dans le même match pour un coup de pied irritable à Diego Simeone, qui a agi de manière prévisible comme s’il avait été abattu.

L’Angleterre s’est battue héroïquement avec seulement dix hommes, mais est sortie après une prolongation et une séance de tirs au but.

On croyait universellement que nous aurions pu gagner le match et peut-être la Coupe du monde si Beckham n’avait pas été expulsé. Donc Beckham a été vilipendé.

Vous n’auriez jamais deviné que des années plus tard, nous nous en remettrions tous et que David deviendrait un trésor national.

Un rappel opportun pour nous tous.

Ce n’est qu’un jeu. Honnête.

Pas si Meg-a

L’interview d’Oprah du PRINCE Harry et Meghan est en lice pour un Emmy Award dans la catégorie Outstanding Hosted Non-fiction.

Non-fiction ?

« Trois jours avant notre mariage, nous nous sommes mariés », a déclaré Meghan de manière mémorable à la vieille Oprah crédule, affirmant que la véritable cérémonie de mariage du couple heureux s’était déroulée dans leur arrière-cour en présence de l’archevêque de Cantorbéry.

Ce vol risible de fantaisie est-il également prêt pour un gong de non-fiction ?

Awks, Gillian

GILLIAN Anderson révèle qu’elle a arrêté de porter un soutien-gorge et qu’elle n’en portera plus jamais.

« Je me fiche que mes seins atteignent mon nombril. Je ne porte plus de soutien-gorge. Ils sont tout simplement trop mal à l’aise.

Le jeu excessif de Gillian Anderson dans le rôle de Margaret Thatcher dans The Crown était inconfortable à regarder Crédit : Des Willie/Netflix

J’ai ressenti le même malaise après avoir vu Gillian jouer le rôle de Margaret Thatcher dans The Crown. L’accent artificiel, le dos voûté, les manières exagérées. C’était inconfortable.

Marchandise négligente

La succession de GEORGE Michael est accusée d’avoir encaissé sa mémoire avec un « tat trop cher », y compris une figurine laide qui vous appartient pour 150 £.

Cet ornement George n’a pas sa place sur la cheminée de quelqu’un.

Figurine de George Michael vendue par la succession du défunt chanteur Crédit : STORE.GEORGEMICHAEL.COM

Il appartient à une benne.

Licenciez la source de Matt

QUAND il était secrétaire à la Santé, Matt Hancock a imposé les restrictions les plus draconiennes à la liberté britannique jamais vues en temps de paix.

Mais pendant que Matt vous disait que vous ne pouviez pas embrasser votre mère aux funérailles de votre père, il recueillait secrètement des échantillons de salive de son aide embauché.

Pris en vidéosurveillance avec sa main explorant les contours du derrière de l’assistante Gina Coladangelo, sa langue chatouillant ses amygdales et sa calvitie brillant de manière romantique sous l’éclairage à bandes, Hancock s’est révélé comme un hypocrite aux proportions infaisables.

Il a trahi chacun d’entre nous qui a été tenu à l’écart des personnes que nous aimons.

Le scoop du Sun a fait exactement ce que les journaux sont censés faire – il a dit la vérité au pouvoir, il a traîné les deux poids deux mesures des puissants dans la lumière du jour.

Et celui qui a dénoncé l’hypocrite secrétaire à la Santé a rendu un énorme service public à cette nation.

Mais jeudi, les autorités ont riposté.

Le bureau du commissaire à l’information – le chien de garde des données de la Grande-Bretagne – a perquisitionné deux maisons, saisissant des ordinateurs et d’autres appareils à la recherche du dénonciateur.

L’ICO existe pour garantir que les détails privés que nous donnons au gouvernement et aux entreprises sont conservés de manière responsable.

Il n’existe pas de garder secrètes les amours ministérielles.

Il n’existe pas pour faire regretter aux lanceurs d’alerte d’avoir rendu publique des informations vitales.

Il n’existe pas pour rebuter les futurs lanceurs d’alerte lorsque le prochain ministre est pris avec son pantalon métaphorique baissé.

Celui qui a exposé l’hypocrisie de Hancock ne mérite pas d’être traqué.

Ils méritent une médaille.