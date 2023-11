Gardner-Webb affronte Tennessee Tech lors du dernier road trip de la saison régulière

COOKEVILLE, Tennessee – Gardner-Webb se rend à Cookeville, au Tennessee, pour affronter Tennessee Tech lors du dernier match à l’extérieur de la saison régulière, le samedi 11 novembre.

Gardner-Webb (5-4, 3-1 Big South-OVC) à Tennessee Tech (3-6, 1-3 Big South-OVC)

Samedi 4 novembre – 14 h 30, heure de l’Est

Stade Tucker – Cookeville, Tennessee.

Montre (ESPN+) (Dylan Vazzano, Metz)

Écouter (WGNC 1450 AM/101.1 FM/Varsity Network App/gwusports.com) (Dave Friedman, Mark Covert)

Statistiques en direct

LE JEU

Les Runnin’ Bulldogs se dirigent vers l’ancien terrain de jeu de l’entraîneur-chef Tre Lamb pour leur dernier match sur la route de la saison régulière, face à Tennessee Tech dans un match Big South-OVC. Le coup d’envoi est fixé à 14 h 30, heure de l’Est. Dylan Vazzano et Metz géreront l’appel sur ESPN+. Dave Friedman et Mark Covert répondront à l’appel radio sur WGNC 1450 AM/101.1 FM ou en ligne via l’application Varsity Network et sur gwusports.com.

NOTES DE SÉRIE

Il s’agit de la troisième rencontre de tous les temps entre les Golden Eagles et les Runnin’ Bulldogs. Tennessee Tech mène la série 2-1. Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en 2008 lors de l’ouverture de la saison, lorsque Tennessee Tech a remporté une victoire de 28-12. La seule victoire de Gardner-Webb a eu lieu en 2006, une victoire de 30-26 pour les Runnin’ Bulldogs. DuVaughn Flagler a terminé avec 10 attrapés pour 132 verges et deux touchés dans la victoire.

SCOUTISME TECHNIQUE DU TENNESSEE

Tennessee Tech entre dans le match 3-6 au total et 1-3 dans le Big South-OVC après une défaite 44-41 en prolongation contre UT Martin la semaine dernière. Le quart-arrière de première année Jordyn Potts a obtenu une fiche de 24-38 pour 209 verges et cinq touchés. Metrius Fleming et Justin Pegues ont tous deux réussi deux touchés dans le match. Tennessee Tech mène la conférence et se classe troisième du FCS pour les touchés défensifs, avec quatre jusqu’à présent cette saison. Les Golden Eagles ont enregistré 10 interceptions, le troisième record de la conférence. Tim Coutras mène le FCS avec quatre interceptions cette saison. Daniel Rickert se classe 17e du FCS avec 7,0 sacs cette saison. Rickert se classe également 15e du FCS avec 12,0 plaqués pour perte. La défense des Golden Eagles a été solide dans la zone rouge cette saison, permettant aux équipes de marquer seulement 79,2 % du temps, la troisième meilleure note de la conférence.

LES ENTRAÎNEURS EN CHEF

L’entraîneur-chef de Gardner-Webb, Tre Lamb, est le deuxième plus jeune skipper du football de Division I à 34 ans. Il a 18-19 ans au cours de son bref mandat, sept de ces défaites étant imputables à des programmes FBS de 85 bourses. Dewayne Alexander a une fiche de 19-42 au cours de ses six années à Tennessee Tech et une fiche de 60-75 au total en 13 années d’entraînement. Alexander a passé sept saisons à NAIA Cumberland, avec une fiche de 41-33, menant les Bulldogs à deux records de 8-3 et à un championnat de la Mid-South Conference en 2008.

DERNIÈRE SORTIE

Gardner-Webb entre dans la compétition de cette semaine 5-4 au total et 3-1 dans le Big South-OVC après une victoire de 45-44 en prolongation contre Bryant. Après avoir progressé 24-10 à la mi-temps, GWU était mené 38-24 au quatrième quart-temps. Gino anglais et Jaylen King a mené un match égalisateur avec 18 secondes à jouer, et William McRainey a réussi une passe dans la zone des buts lors de la tentative de conversion de deux points de Bryant en prolongation. Anglais connecté avec AJ Johnson sur une passe de touché de deux verges, et Celui de Jay Billingsley le placement a donné la victoire à Gardner-Webb. King a remporté les honneurs de première année Big South-OVC de la semaine après avoir couru le ballon 24 fois pour 108 verges, marquant deux fois. Dans les airs, King a réussi 18 en 36 pour 160 verges et deux touchés.

CONTENT DE TE REVOIR

L’entraîneur-chef de football de Gardner-Webb, Tre Lamb, connaît bien Tennessee Tech, puisque Lamb a joué le rôle de quarterback à Tennessee Tech de 2009 à 2012, en tant que capitaine de l’équipe lors de ses trois dernières saisons. Il a mené les Golden Eagles à un titre OVC en 2011, le premier du programme depuis 1975, et à une place dans les éliminatoires de la Division I de la NCAA pour la première fois. Lamb a été exceptionnel lors de la course au titre de son équipe, dirigeant une attaque qui a établi neuf records scolaires, y compris des notes en une seule saison pour les points marqués (355), la moyenne des scores (32,3 points par match) et le plus grand nombre de premiers essais en une saison (238). Lauréat du prix Robert Hill Johnson du programme, Lamb a lui-même établi trois records scolaires individuels en 2011, établissant de nouvelles notes pour les tentatives et les réussites en un seul match et le record d’une seule saison pour l’attaque totale avec 2 555 verges. Il a terminé sa carrière avec 5 301 verges par la passe, ce qui le classe au troisième rang dans l’histoire du programme. Il a réussi un record scolaire de 481 verges contre l’État du sud-est du Missouri en tant que senior.

Lamb faisait également partie d’une équipe d’entraîneurs de Tennessee Tech en 2019 qui a réalisé l’un des plus grands revirements de la Division I FCS à l’échelle nationale. Les Golden Eagles n’ont remporté que deux matchs combinés en 2017 et 2018, mais ont porté ce total de victoires à six matchs la saison dernière. La maîtrise offensive de Lamb était pleinement visible lors du premier match de 2019, alors que les Golden Eagles ont accumulé 671 verges offensives totales lors d’une victoire de 59-58 contre Samford. Tennessee Tech a ensuite marqué plus de 30 points à cinq reprises en 2019 et a terminé deuxième de la Ohio Valley Conference pour les scores offensifs (29,0 points par match) et les jeux offensifs (893). Les Golden Eagles se sont classés troisièmes de la conférence pour l’attaque des passes et l’efficacité des passes, quatrièmes pour l’attaque au sol – et ont mené l’OVC en termes de temps de possession.

SE RAPPROCHER

Ty français a enregistré un strip sack la semaine dernière contre le n°13 UT Martin, permettant Ty Anderson pour renvoyer le ballon sur 36 mètres pour un touché. French est désormais à 0,5 sac d’égaler l’ancien GWU Runnin’ Bulldog et Green Bay Packer Gabe Wilkins (1990-93) pour le plus grand nombre de l’histoire de l’école (29,0). French a également 12,0 plaqués pour perte cette saison, le 13e plus grand nombre de la FCS. Pour sa carrière, French a 52 plaqués pour perte, à égalité avec Tory Atkins (1998-2001) pour le troisième plus grand nombre de l’histoire du programme.

BRISEUR DE RECORD

Revenir Guêtre Narii (5-10, 181, R-Sr.) compte désormais 3 042 verges au sol en carrière, devenant ainsi le deuxième joueur de l’histoire du programme à parcourir au moins 3 000 verges au sol. Gaither compte également 100 réceptions en carrière, dépassant Philip Keefe pour le plus grand nombre de réceptions de passes en carrière par un porteur de ballon dans l’histoire de Gardner-Webb, tandis que ses neuf touchés sur réception sont les plus importants de l’histoire du programme. Les 840 verges sur réception en carrière de Gaither sont également les plus importantes pour un porteur de ballon dans l’histoire du programme.

DE RETOUR EN NOIR

La saison dernière, Gardner-Webb a ouvert l’année avec de nouveaux casques noirs, battant Limestone 56-21 lors du premier match de la saison. Les Runnin’ Bulldogs ont enfilé les casques noirs lors des cinq matchs de conférence la saison dernière, culminant avec le premier championnat de la Big South Conference du programme depuis 2003. La magie noire s’est poursuivie pour GWU au premier tour des éliminatoires de la FCS, remportant une victoire de 52-41. contre l’est du Kentucky lors des éliminatoires du FCS 2022. Alors que la séquence s’est terminée au n°5 William & Mary la semaine suivante, GWU a de nouveau éclaté les casques noirs le 21 octobre 2023, battant EKU 35-32. GWU a porté les casques noirs lors de ses trois derniers matchs, les remportant tous les trois. Gardner-Webb a désormais une fiche de 9-1 de tous les temps avec les nouveaux casques noirs.

OÙ IL Y A UNE VOLONTÉ, IL Y A UN ATTAQUE

Depuis deux ans, William McRainey a été un chasseur de têtes pour les Runnin’ Bulldogs, enregistrant plus de 100 plaqués au cours des deux dernières saisons. L’année dernière, McRainey a mené l’équipe avec 104 plaqués, avec 9,0 TFL et 5,5 sacs. McRainey a commencé les 37 matchs auxquels il a participé depuis qu’il a obtenu le poste de secondeur partant au printemps 2021. Cette saison, McRainey compte 77 plaqués au total, récoltant 11 plaqués lors de matchs consécutifs contre Austin Peay et Robert Morris, et 14 plaqués, ainsi qu’une interception, contre EKU. McRainey compte désormais 309 plaqués au cours de sa carrière, puisqu’il n’est que le 20e joueur de l’histoire du programme à enregistrer au moins 300 plaqués.

GRANDES STATISTIQUES DU SUD

Gardner-Webb a une fiche de 49-58 de tous les temps dans la Conférence Big South ou dans le jeu Big South-OVC depuis qu’il a rejoint la conférence en 2002. Gardner-Webb est resté invaincu en conférence à trois reprises, en 2002 (3-0), 2003 (4 -0), et 2022 (5-0). Les Runnin’ Bulldogs ont ouvert leur carrière dans le Grand Sud avec six saisons consécutives sans défaite en conférence, avec une fiche de 15-8 lors des matchs de conférence de 2002 à 2007, remportant sept matchs de conférence d’affilée avant de s’incliner face à Liberty 17-9. le 2 octobre 2004. Le record de 5-0 de la saison dernière dans le jeu Big South a mis fin à une séquence de 2017 à 2021 au cours de laquelle Gardner-Webb n’a pas réussi à enregistrer un record de victoires en conférence, avec une fiche de seulement 5-21 au cours de cette période.

ROI MOI

Jaylen King a commencé à gagner en reconnaissance au cours des dernières semaines, puisque le véritable étudiant de première année a obtenu une fiche de 3-1 lors de ses quatre premiers départs en carrière, en remportant trois de suite. King a remporté son premier honneur de conférence en carrière de la Big South-OVC Football Association, après avoir enregistré 254 verges en attaque totale et trois touchés, alors que le quart-arrière a aidé Gardner-Webb à une victoire surprise de 38-34 contre le n°13/14 UT Martin. King s’est imposé lors du dernier entraînement du match, menant un entraînement de 16 jeux et 90 verges pour marquer un touché au sol de 10 verges avec 0:13 à jouer dans le match. Les Runnin’ Bulldogs ont également converti trois quatrièmes essais lors du dernier drive. Le natif de Folkston, en Géorgie, a également montré son bras, trouvant Jayden Brun pour un touché de 71 verges au premier quart, et a également terminé la première mi-temps avec une frappe d’un mètre pour Karim Page pour donner une avance de 31-20 à GWU à la pause. Contre l’une des meilleures défenses du FCS, King a réalisé une fiche de 16 en 33 avec 216 verges par la passe et deux touchés. Au sol, King a réalisé 17 courses, pour 38 verges avec le touché au sol gagnant.

King a remporté la mention honorable FedEx Ground FCS National Freshman au cours de trois semaines consécutives. Son premier honneur est survenu le 23 octobre, après avoir réalisé 14 en 18 pour 185 verges avec une passe de touché et parcouru 46 verges et un touché lors de la victoire 35-32 de Gardner-Webb contre l’Est du Kentucky.

ALLEZ-Y (POUR) CELA

Lors de leurs deux derniers matchs, Gardner-Webb a réalisé une fiche de 12 sur 13 lors de quatrièmes tentatives (92,3 %). Les Runnin’ Bulldogs ont obtenu un score parfait de 5 sur 5 lors des quatrièmes essais contre UT Martin et ont obtenu un score de 7 sur 8 contre Bryant. Cette année, GWU a converti 24 quatrièmes essais au total, à égalité avec le nord de l’Alabama pour le plus grand nombre dans le FCS. GWU est 24 pour 36 au quatrième rang cette…