Gardner des Jets et Walker des Seahawks mènent les recrues d’impact de la NFL

Sauce Gardner a été tordu alors que Stefon Diggs l’a soufflé, un moment rare cette saison où le demi de coin des Jets de New York ressemblait à une recrue.

Ce lancer de 42 verges par Josh Allen lors du premier jeu de la mêlée dimanche a fait brûler le choix de repêchage n ° 4 au total. Mais la confiance de Gardner n’a jamais faibli.

“Après ce jeu, j’ai juste dit à tout le monde:” Détendez-vous, nous allons être bons “”, se souvient Gardner. “Et juste après cela, l’interception a eu lieu.”

Jordan Whitehead a éliminé Allen deux jeux plus tard. Et puis Gardner a recommencé à jouer comme un vétéran, ajoutant sa propre interception, ne permettant pas une autre couverture d’homme pour le reste du match et faisant le jeu défensif qui a scellé la victoire 20-17 des Jets sur Buffalo par repoussant le désespoir d’Allen à Gabe Davis.

“Il s’est fait battre lors de ce premier jeu sur ce double mouvement, mais il est quand même resté calme et s’est maintenu dans le match”, a déclaré l’entraîneur des Jets, Robert Saleh. “Il n’a même pas été déconcerté par ça.”

Cela a été le thème jusqu’à présent tout au long de la première moitié de la saison pour l’ancienne star de Cincinnati, qui est déjà considérée comme l’un des meilleurs cornerbacks de la NFL. Gardner est également le favori pour AP Defensive Rookie of the Year, selon FanDuel Sportsbook.

Il a été une grande raison du surprenant départ 6-3 des Jets, et il n’est pas le seul. Le receveur large Garrett Wilson et l’ailier défensif Jermaine Johnson, tous deux de premier tour avec Gardner, et le porteur de ballon de deuxième tour Breece Hall – maintenant absent pour la saison avec un ACL déchiré – ont également été des contributeurs clés.

“Quand vous avez cette jeunesse dynamique, elle apporte juste beaucoup de jus”, a déclaré Saleh. “C’est contagieux, tout le monde l’attrape.”

Même chose à Seattle, où les Seahawks ont également une fiche de 6-3 et sur une séquence de quatre victoires consécutives dirigée par un Geno Smith renaissant au poste de quart-arrière et une paire de recrues hors concours dans le porteur de ballon Kenneth Walker III et le demi de coin Tariq Woolen.

Walker est intervenu pour Rashaad Penny blessé et – avec Hall sur IR – s’est frayé un chemin pour être le favori de la recrue offensive AP de l’année, selon FanDuel Sportsbook.

Le choix de deuxième ronde de l’État du Michigan a 570 verges au sol et sept touchés, l’essentiel de sa production ayant eu lieu au cours des quatre derniers matchs depuis qu’il a pris la relève des Seahawks.

“Il est quelque chose maintenant”, a déclaré l’entraîneur de Seattle Pete Carroll. « Il nous montre des choses à chaque fois que nous sortons. Il a des tours, il a de la créativité. Cela découle de cette merveilleuse capacité qu’il a et en profite parce qu’il est si dur et il est si agressif.

Plusieurs équipes peuvent s’identifier, les recrues de toute la ligue ayant un impact immédiat :

IKEM EKWONU, LT, Panthers – Le sixième choix au total a renoncé à trois sacs, mais s’est installé récemment en n’accordant que cinq pressions de quart-arrière lors de ses six derniers matchs.

SAUCE GARDNER, CB, Jets – New York pense qu’il pourrait y avoir la seconde venue de Darrelle Revis à Gardner, qui a été impressionnante tout au long de la première mi-temps et a la deuxième meilleure note de couverture de Pro Football Focus.

AIDAN HUTCHINSON, DE, Lions – Il est devenu n ° 2 au classement général et s’impose rapidement comme le meilleur lanceur de passes de Detroit avec 4 1/2 sacs et 24 pressions de quart-arrière en tête de l’équipe. Hutchinson aussi a eu sa première interception dimanche dernier quand il a battu Aaron Rodgers de Green Bay dans la zone des buts.

JACK JONES, CB, Patriots – Le quatrième tour de l’Arizona State fait partie de la rotation des arrières défensifs de la Nouvelle-Angleterre et est le demi de coin le mieux classé de Pro Football Focus malgré le fait qu’il n’ait commencé qu’un seul match. Jones se démarque également dans les équipes spéciales, s’approchant de faire basculer quelques coups de pied sur l’unité de bloc de but sur le terrain.

ROGER McCREARY, CB, Titans – Un an après que le Tennessee a remporté Caleb Farley au premier tour, les Titans ont repêché un autre demi de coin au deuxième et se sont gratté la tête. Alors que Farley a eu du mal à entrer sur le terrain en défense, McCreary, le 35e choix au total d’Auburn, a été un partant toute la saison et intercepté Patrick Mahomes de Kansas City dimanche soir dernier.

CHRIS OLAVE, WR, Saints – Le choix n ° 11 était le troisième receveur large repêché, mais mène toutes les recrues avec 43 attrapés et 618 verges en réception pour accompagner deux touchés.

DAMEON PIERCE, RB, Texans – Le choix de quatrième ronde de la Floride est devenu un meneur de jeu clé pour Houston, parcourant au moins 92 verges lors de quatre de ses cinq derniers matchs et menant les recrues de la NFL avec 678 verges au sol. Lui et Walker de Seattle pourraient se retrouver dans une course serrée pour les honneurs de recrue offensive.

KENNETH WALKER III, RB, Seahawks – Il a une séquence de touchés de cinq matchs, dont deux buts lors de deux de ses trois derniers matchs. Contre l’Arizona dimanche dernier, Walker a récolté 78 de ses 109 verges au sol en seconde période, dont 62 sur les deux dernières possessions de Seattle.

TRAVON WALKER, OLB, Jaguars – Le choix n ° 1 au classement général de la Géorgie a 2 1/2 sacs et cinq coups sûrs du quart-arrière tout en montrant des éclairs de la capacité de bourrage de course qui l’a fait voler sur les planches de repêchage au printemps. Lui et son compatriote secondeur de premier tour Devin Lloyd sont des éléments importants pour la défense de Jacksonville.

GARRETT WILSON, WR, Jets – Il était le deuxième receveur repêché au n ° 10 au total, deux choix après Drake London d’Atlanta, mais Wilson a développé une relation rapide avec le quart Zach Wilson. L’ancien vedette de l’Ohio State a 18 de ses 42 réceptions en tête de l’équipe au cours des trois derniers matchs.

TARIQ WOOLEN, CB, Seahawks – Le choix de cinquième ronde de l’UTSA a été une agréable surprise, remportant le poste de départ du camp d’entraînement et montrant constamment de bonnes compétences de couverture et une capacité de tacle. Les quatre interceptions de Woolen sont à égalité au deuxième rang de la ligue.

___

AP Pro Football Writer Teresa M. Walker a contribué à ce rapport.

___

Dennis Waszak Jr., Associated Press