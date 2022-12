Gardien des Pays-Bas avant le choc contre l’Argentine

Andries Noppert est prêt à affronter Lionel Messi si la star argentine tire un penalty lors du quart de finale de la Coupe du monde de vendredi.

« Il est comme nous. C’est un humain », a déclaré mercredi le gardien néerlandais.

Messi a marqué 21 buts en 26 tentatives de penalty pour l’Argentine parmi ses 94 buts internationaux. Il a converti son coup de pied pour donner l’avantage à l’Argentine lors de la première défaite 2-1 contre l’Arabie saoudite, puis a vu son penalty arrêté par le gardien polonais Wojciech Szczesny alors que l’Argentine gagnait 2-0 pour atteindre les huitièmes de finale.

Le Noppert de 6 pieds 8 pouces a été libéré du club néerlandais de deuxième division Dordrecht à la fin de la saison 2019-2020, a rejoint les Go Ahead Eagles de la ligue supérieure en janvier 2021 et a déménagé à Heerenveen cette saison.

“Il s’agit du moment”, a déclaré Noppert. “Il peut aussi rater, et on le voit au début de ce tournoi.”

Noppert, 28 ans, était dans les buts lors de la première victoire 2-0 contre le Sénégal, le deuxième joueur néerlandais à faire ses débuts internationaux lors d’une Coupe du monde et le premier depuis le milieu de terrain Dick Schoenaker en 1978.

Noppert a accordé deux buts en quatre matches et a sauvé 15 des 17 tirs cadrés, un pourcentage d’arrêts de 88,2% qui est le deuxième meilleur du tournoi derrière le gardien tunisien Aimen Dahmen, qui a sauvé neuf des 10.

“Il a une personnalité ouverte. Il est assez direct et franc”, a déclaré l’entraîneur néerlandais Louis van Gaal par l’intermédiaire d’un interprète après le premier match. “Sa qualité est qu’il peut arrêter des balles et il a dû le faire trois fois aujourd’hui, et il l’a parfaitement fait.”

Si les Pays-Bas battent l’Argentine, l’équipe affrontera la Croatie ou le Brésil en demi-finale mardi. Lors de la demi-finale du lendemain, le vainqueur Maroc-Portugal affrontera soit l’Angleterre, soit la France, championne en titre.

Virgil van Dijk, un défenseur de 31 ans qui était membre de l’équipe mondiale d’étoiles de la FIFPro en 2020 et 21, a déclaré que les Néerlandais devaient se préparer à jouer non seulement Messi.

“Je suis très prudent, évidemment, sur ce que l’Argentine peut apporter, car c’est une équipe fantastique. Ce sont des joueurs fantastiques », a déclaré Van Dijk. “Nous devons donc être très bons, très bons dans tous les départements. Nous devons bien nous préparer et être prêts pour cela.

Les Pays-Bas sont la meilleure nation de football à n’avoir jamais remporté de Coupe du monde, perdant en finale en 1974, 1978 et 2010. Les Néerlandais ont été éliminés par l’Argentine aux tirs au but en demi-finale de 2014, lorsque Messi a converti la première tentative de tirs au but de son pays.

« Il y a la faim. Il y a des rêves. Il y a un sentiment qui va avec quand vous participez à la Coupe du monde », a déclaré Van Dijk. “Vous pourriez être à trois matchs de la gloire.”

