Gardien de but extraordinaire : le parcours remarquable de Krishan Pathak, des difficultés à la force mentale

Krishan Pathak s’est fermement imposé comme l’héritier présumé du légendaire gardien du hockey masculin indien, PR Sreejesh. Ses performances en constante amélioration au cours des deux dernières années l’ont propulsé en tête de la compétition et, même s’il connaît l’importance d’absorber la sagesse de son illustre et très décoré aîné, Pathak sait que ce sont ses forces qui le mettront en bonne position lorsque le relais passe.

Le joueur de 25 ans a déjà accumulé plus d’un siècle d’apparitions sous le maillot indien et a connu un certain succès au niveau international. Il a donc rassemblé ses propres expériences, pris des notes et les a mises en œuvre pour continuer à perfectionner ses compétences.

L’aspect physique est aussi important que le mental pour tout athlète. C’est le cas d’un gardien de but, notamment lors des coups de pied arrêtés et des tirs au but.

La force mentale est un domaine que Pathak a commencé à acquérir très jeune grâce à des pertes personnelles.

Pathak n’avait que 12 ans et comprenait encore ce qu’était ce sport lorsqu’il a perdu sa mère. Puis en 2015, à la veille de la Coupe du monde junior, son père décède.

Ce qui était encore plus tragique était le fait que Pathak n’avait pas pu assister aux funérailles de son père puisqu’il était en Angleterre en tournée avec l’équipe et que les rites devaient être célébrés le soir même.

Il est donc resté pour représenter l’Inde tout en bravant la tragédie qui l’avait frappé si jeune.

Notamment, Pathak et sa famille avaient quitté le Népal pour le Pendjab pour une vie meilleure. Il a deux sœurs qui vivent au Népal et un frère qui travaille à l’étranger.

Ainsi, à la mort de son père, Pathak n’avait plus de famille en Inde, à l’exception d’un oncle à Kapurthala.

« Oui, quand j’ai commencé à jouer au hockey, certaines choses se sont produites dans ma vie qui étaient difficiles à gérer, il y avait des problèmes familiaux », a déclaré Pathak à News18 Sports.

« Par rapport aux défis auxquels je suis confronté aujourd’hui, je ne ressens pas beaucoup de pression. La situation dans laquelle j’étais et dans laquelle j’en suis sorti, la pression était différente. Donc en ce moment, je me sens assez détendu et je gère la pression avec confiance. Donc, d’une certaine manière, cela l’a un peu aidé », a-t-il ajouté.

Pathak a d’abord commencé à s’intéresser au hockey parce que ses amis pratiquaient ce sport. Comme dans leur tranche d’âge, ils n’avaient pas de gardien de but, l’entraîneur lui a demandé de jouer à ce poste et a ainsi commencé son parcours.

« À l’école, mes amis jouaient au hockey et j’ai donc commencé à jouer aussi. Dans notre tranche d’âge, il n’y avait pas de gardien, j’avais 10 ou 11 ans à cette époque. Alors le coach m’a demandé de combler ce poste parce qu’il n’en avait pas. À l’époque, je ne connaissais pas les différents postes au hockey. J’ai accepté la suggestion de l’entraîneur et c’est ainsi que le voyage a commencé. Oui, mais je ne me suis pas porté volontaire pour être gardien de but », se souvient Pathak.

Devenir gardien de but était un parcours que Pathak n’a peut-être pas choisi lui-même, mais il l’a aujourd’hui amené à un stade où il a désormais disputé plus de 100 matches pour l’Inde et l’a poussé en première ligne pour succéder au grand Sreejesh.

« Comme je l’ai déjà dit, j’ai commencé à jouer au hockey uniquement parce que mes amis le faisaient. Je n’aurais jamais pensé qu’un jour je pourrais jouer 100 matchs pour mon pays. C’est un moment de fierté pour moi et ma famille », a-t-il déclaré.

L’une des caractéristiques marquantes de la capacité de Pathak en tant que gardien est son sang-froid lors des corners et des tirs au but. Beaucoup de travail a été réalisé en coulisses pour améliorer ses capacités physiques et mentales.

« Je m’entraîne (aux tirs au but) avec les joueurs et je le fais souvent pendant les séances d’entraînement. Je pense que l’entraînement doit être pris aussi au sérieux que l’on prend un match international. L’attitude doit être la même, qu’il s’agisse d’un entraînement (match) ou d’un match international, on ne peut pas le prendre à la légère. L’entraînement aux tirs au but doit se faire au même rythme. Ainsi, lors de l’entraînement aux tirs au but, dans mon esprit, il s’agit d’une situation de match réelle et pas seulement d’une séance d’entraînement. C’est quelque chose qui, à mon avis, a aidé », a déclaré Pathak.

L’équipe indienne de hockey masculin s’adapte désormais à la philosophie d’entraînement du nouvel entraîneur-chef Craig Fulton qui a pris les rênes plus tôt cette année.

Alors que Graham Reid, l’ancien entraîneur, souhaitait que l’équipe joue un style de hockey offensif, l’idée de Fulton est de « défendre pour gagner ».

« Oui, nous jouions au hockey offensif auparavant, mais nous n’avons pas complètement abandonné cela. La formule de Fulton est de défendre pour gagner et nous l’utilisons. Lors du Trophée des Champions d’Asie, nous nous sommes concentrés sur la défense et avons marqué plusieurs buts grâce à des contre-attaques. Donc, mon rôle est de garder mes défenseurs prêts, quelle devrait être la structure de nos quatre défenseurs pour contre-attaquer (efficacement) et le rôle d’un homme libre. Le rôle du gardien de but est de les guider en permanence, de les aider dans leur positionnement et dans la manière dont ils doivent se déplacer », a déclaré Pathak.

« Il parle donc principalement de la façon dont je devrais guider les défenseurs et maintenir la structure, comment empêcher les contre-attaques et guider les défenseurs en conséquence. Voilà donc les quelques choses qu’il nous a dites et nous y travaillons », a-t-il ajouté.

Hockey India continue de recourir aux services de l’ancien gardien néerlandais Dennis van de Pol. Il a aidé les gardiens de but indiens à travers divers camps, le plus récent ayant eu lieu juste avant les Jeux asiatiques.

«Nous travaillons depuis environ un an avec lui. Le récent camp avait pour but de rectifier les erreurs commises lors du Trophée des Champions d’Asie. Ce sont ces équipes qui participeront également aux Jeux asiatiques, c’est pourquoi les préparatifs ont été conçus en conséquence. Il nous a demandé, à Sreejesh Bhai et à d’autres (gardiens de but), ce que nous ressentions du dernier tournoi et les domaines sur lesquels il fallait travailler. Nous avons partagé notre expérience avec lui, travaillé principalement sur les deuxièmes balles et les rebonds », a déclaré Pathak.

De plus, HI a également fait appel à Paddy Upton, le célèbre entraîneur de conditionnement mental qui faisait partie de l’équipe masculine indienne de cricket lorsqu’elle a remporté la Coupe du monde ODI 2011.

« Il (Upton) nous a expliqué comment gérer la pression lors d’événements majeurs. Dans nos récents camps, il a parlé de team building, il y a eu des cours sur la façon de créer la bonne atmosphère d’équipe et sur la façon d’interagir avec ses coéquipiers. Tout cela pour garantir l’unité de l’équipe. Je pense que c’est très utile », a déclaré Pathak.

La présence d’un senior comme Sreejesh qui a tout vu fournit à Pathak une riche source pour s’imprégner de connaissances et les utiliser pour améliorer son jeu.

« Sa contribution (de Sreejesh) au hockey indien est immense. Nos styles sont différents donc il lui a toujours conseillé de se concentrer sur mes points forts. C’est une bonne chose. Je ne peux pas commencer à jouer comme lui. Je me concentre sur mes points forts et ma rapidité. Ses commentaires me donnent beaucoup de confiance », a déclaré Pathak.

L’équipe indienne a fait un excellent début de campagne aux Jeux asiatiques à Hangzhou (Chine) et Pathak affirme que son objectif est de remporter l’or et de se qualifier pour les Jeux olympiques afin de pouvoir commencer à se préparer tôt pour les Jeux d’été sans perdre de temps.

« Nous visons l’or et l’objectif est de se qualifier pour les JO de Paris. En 2018, nous avons dû jouer des qualifications. Donc évidemment, si vous ne vous qualifiez pas (via Asiad), alors nous devons commencer à préparer les qualifications. La qualification ici signifiera que nous aurons plus de temps pour nous préparer pour les Jeux olympiques », a déclaré Pathak.