Gardien de but de l’équipe indienne de hockey Sreejesh

Prêt à disputer sa quatrième Coupe du monde de hockey masculin de la FIH et la troisième à domicile, le vétéran gardien de but indien PR Sreejesh pense que son équipe peut faire mieux qu’en quart de finale lors de la dernière édition, et même terminer sur la plus haute marche du podium cette fois.

La pièce maîtresse commence ici vendredi.

L’Inde a dominé son groupe après avoir remporté deux matchs et en a fait un match nul, mais a perdu contre les Pays-Bas 2-1 en quarts de finale de l’édition 2018, qui s’est déroulée au stade Kalinga de Bhubaneswar, l’un des deux sites cette fois.

“C’est un grand honneur pour moi de disputer ma quatrième Coupe du monde pour notre pays et la partie spéciale est que c’est ma troisième Coupe du monde à domicile. Je ne pense pas qu’un joueur ait eu le privilège de disputer trois Coupes du monde à domicile”, a déclaré Sreejesh avant le premier match de la Poule D de l’Inde vendredi contre l’Espagne.

« En 2018, nous ne pouvions pas aller en demi-finale. Maintenant, nous avons une occasion de plus de changer notre fortune lors de ce méga événement. J’espère que nous pourrons améliorer nos performances précédentes et terminer en tête”, a-t-il déclaré.

L’Inde n’a pas terminé sur le podium en 48 ans depuis qu’elle a remporté la médaille d’or lors de l’édition 1975 à Kuala Lumpur sous la direction d’Ajit Pal Singh.

Le gardien de but expérimenté de 34 ans, le deuxième joueur indien le plus capé de l’équipe après Manpreet Singh, a déclaré que les résultats comptent plus que le nombre de fois qu’un joueur se présente à un événement phare comme la Coupe du monde.

“J’ai toujours pensé qu’il ne s’agissait pas du nombre de fois où vous avez joué un tournoi, mais de savoir si vous l’avez gagné ou non, c’est ce qui compte le plus. Cette fois aussi, il est important pour moi de me donner à 100% et d’obtenir le résultat souhaité du tournoi”, a déclaré Sreejesh, qui a joué un rôle majeur dans l’exploit historique de l’Inde qui a remporté le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.

Sreejesh, qui a été nommé gardien de but de l’année de la FIH, s’est souvenu de sa première sortie à la Coupe du monde lorsque l’entraîneur-chef lui a demandé de se tenir prêt pour garder le poste de l’Inde contre l’ennemi pakistanais. C’était lors de l’édition de New Delhi en 2010.

“Mon premier match en Coupe du monde était contre le Pakistan. Je me souviens encore, lors de la réunion d’équipe, notre entraîneur a dit que le Pakistan viendrait parfaitement préparé pour le gardien Adrian (D’Souza) alors il a décidé de me mettre dans le match contre eux.

“Quand il m’a demandé de rembourrer, le sentiment d’avoir une chance était tout simplement incroyable”, se souvient Sreejesh, se sentant nostalgique.

“Jouer mon premier match de Coupe du monde devant un terrain bondé contre le Pakistan, c’était comme un rêve. Je peux encore ressentir l’ambiance, comment était le stade, comment les gens ont réagi et comment nous avons gagné ce match. Ce fut le meilleur moment pour moi en tant que jeune.” Il a également rappelé la sortie de l’Inde lors des épreuves de Coupe du monde suivantes.

“Chaque Coupe du Monde est spéciale pour un joueur, mais je me souviens très bien de la Coupe du Monde 2014 à La Haye. Nous avons malheureusement terminé 9e mais nous nous sommes très bien battus dans ce tournoi. Personnellement, pour moi, j’ai trouvé que c’était une belle performance.”

