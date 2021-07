Gardez votre chapeau: les chefs sportifs s’apprêtent à reconsidérer l’interdiction olympique des bonnets de bain afro après une réaction en ligne

Soul Cap, la marque responsable de la production des bonnets de bain, a déclaré avoir été informée par la FINA – l’instance dirigeante mondiale des sports nautiques – que les bonnets étaient contraires aux règles de la natation de compétition car ils ne suivent pas « la forme naturelle de la tête« .

Cependant, la FINA a depuis annoncé qu’ils sont « revoir la situation » après une violente réaction, au milieu d’affirmations selon lesquelles cela pourrait avoir un impact négatif sur les athlètes noirs participant au sport et a déclaré dans un communiqué qu’ils étaient au courant « l’importance de l’inclusivité et de la représentation« .

« La FINA s’engage à garantir que tous les athlètes aquatiques aient accès à des maillots de bain appropriés pour la compétition lorsque ces maillots de bain ne confèrent pas d’avantage concurrentiel« , ajoute le communiqué.

Ils ont également confirmé qu’ils avaient l’intention d’utiliser Soul Caps dans les centres de développement de la FINA à travers le monde alors qu’ils continuent de promouvoir divers sports nautiques dans le monde entier.

Les casquettes, initialement désapprouvées par la FINA, s’adaptent sur la tête d’un athlète et peuvent couvrir des dreadlocks, des afros, des tissages, des tresses et d’autres types de coiffures principalement associés aux sportifs noirs.

Les casquettes ont été conçues, au moins en partie, pour offrir aux athlètes noirs une protection supplémentaire contre les produits chimiques dans les piscines qui sont connus pour affecter les cheveux des athlètes noirs plus négativement que leurs pairs caucasiens.

S’adressant à la BBC, Kejai Terrelonge a déclaré que la protection de ses cheveux est l’un des principaux obstacles auxquels elle et d’autres athlètes noirs sont confrontés lorsqu’ils envisagent une carrière de nageur.

« En utilisant les plus petits bonnets de bain que tout le monde utiliserait – cela me tiendrait sur la tête mais parce que je mets [protective] de l’huile dans mes cheveux, quand je nageais, elle n’arrêtait pas de glisser et mes cheveux se mouillaient« , a déclaré Kejai, 17 ans.

Je suis complètement choqué et dégoûté d’entendre @fina1908La nouvelle interdiction des bonnets de bain afro qui pénalise et isole encore plus la communauté noire dans le summum du sport ! 🏊🏾‍♂️🤎 Ça n’a aucun sens… 1/2 #La diversité#Inclusion#BLM#Décolonialitéhttps://t.co/YtBRnkZwjP – Michael Gunning (@MichaelGunning1) 2 juillet 2021

Swim England, quant à lui, a pataugé dans la rangée pour dire que les Soul Caps sont autorisés lors des compétitions nationales en Angleterre et qu’ils demanderaient à la FINA d’autoriser leur utilisation sur divers autres marchés.

« Les bonnets de bain conçus pour les cheveux afro peuvent réduire les obstacles au sport pour les groupes sous-représentés, y compris les Noirs« , indique en partie le communiqué.

Michael Chapman et Toks Ahmed-Salawudeen, fondateurs de Soul Caps, ont déclaré qu’ils étaient satisfaits du soutien qu’ils avaient reçu de la communauté de natation au sens large – et ont déclaré que cette décision pourrait aider à ouvrir le sport à une base d’athlètes beaucoup plus diversifiée.

« Nous ne pensions pas que c’était un sport pour nous, ce n’était pas une chose parmi nos amis et ce n’était pas encouragé par notre école ou nos parents, » ils ont dit.

« Après avoir parlé avec nos mamans, sœurs, amis et réalisé le manque de maillots de bain adaptés aux nageurs aux cheveux afro, tresses, locs ou tout type de cheveux volumineux – nous avons décidé de créer le nôtre. »

Le nageur jamaïcain Michael Gunning a indiqué son opposition à la position initiale de la FINA sur Twitter ces derniers jours, en écrivant : « Je suis complètement choqué et dégoûté d’entendre la nouvelle interdiction de la FINA des bonnets de bain afro qui pénalise et isole davantage la communauté noire au sommet du sport ! Ça ne veut absolument rien dire.

« C’est tout contre ce pour quoi j’ai travaillé si dur avec mon plaidoyer et ma représentation dans la natation d’élite. Nous devons enseigner à ces jeunes nageurs noirs que la natation est pour TOUS… quelle que soit votre authenticité !«

La position de Gunning a été reprise par les fans du sport, avec un écrit : « Je suis totalement d’accord avec vous. C’est complètement ridicule et totalement discriminatoire. J’aurais pensé que le comité olympique aurait été totalement inclusif, mais cela prouve que ce n’est pas le cas. »