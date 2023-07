Gardez votre café au chaud toute la journée avec une tasse intelligente Ember – Les prix commencent à 98 $

Pour les amateurs de café qui aiment venir me chercher le matin, investir dans une cafetière haut de gamme est une bonne idée – mais il existe d’autres moyens pour les buveurs de café sérieux de tirer le meilleur parti d’une tasse de café. Avec une tasse intelligente Ember 2, vous pouvez garder votre café ou votre thé chaud jusqu’à la dernière goutte, et en ce moment, vous pouvez en acheter un à prix réduit. Woot propose des variantes de couleurs sélectionnées à partir de 98 $, ce qui permet d’économiser 32 $ par rapport à la Liste des prix. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, le 1er juillet, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous espérez profiter de ces économies.

Les prix varient un peu en fonction de la quantité de café que vous souhaitez que votre tasse contienne. La tasse de 10 onces est la variante la plus abordable, que vous pouvez saisir pour 98 $ en noir, or métallique, cuivre métallique ou acier inoxydable. C’est un rabais de 32 $. Et si vous préférez une tasse plus grande pour les jours où vous avez besoin d’un sérieux coup de pouce en caféine, vous pouvez passer au modèle de 14 onces pour 130 $, soit 50 $ de moins qu’elle. répertorie généralement pour. Cependant, il n’est disponible que dans la variante cuivre métallique.

Même au prix réduit d’aujourd’hui, l’Ember Smart Mug 2 est certainement un peu une folie, mais cela peut en valoir la peine si vous (ou un cadeau chanceux) êtes particulier à propos de votre remontant matinal. Il est équipé d’un élément chauffant intégré qui maintient votre café ou votre thé à la température de consommation idéale. Vous pouvez même l’ajuster en fonction de vos préférences et le régler à n’importe quelle température entre 120 et 145 degrés Fahrenheit en utilisant l’application compagnon Ember pour Android ou iPhone. Il peut être lavé à la main en toute sécurité et étanche jusqu’à 1 mètre, mais pas au lave-vaisselle ou au micro-ondes. Il est également livré avec un sous-verre assorti qui charge la tasse sans fil pour une autonomie d’une journée afin de garder votre café à la température idéale.