Gardez votre bureau organisé avec plus de 50 % de réduction sur ce concentrateur USB Anker 13 en 1

Si vous avez un bureau à domicile ou un poste de travail avec plusieurs moniteurs et appareils, garder tous les cordons et câbles organisés peut être un défi de taille. Et si vous en avez assez d’avoir un nid de fils encombrant votre bureau, alors nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer.

Le Concentrateur USB Anker 575 13-en-1 permet de garder facilement tout chargé, connecté et organisé, et en ce moment, vous pouvez le récupérer en vente pour 120 $, 130 $ de réduction sur le prix habituel. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

L’Anker 575 est essentiellement un hub central pour votre poste de travail. Il prend en charge une charge rapide de 85 W pour alimenter votre ordinateur portable et dispose d’un port USB-C supplémentaire de 18 W et de trois ports USB-A pour que vous puissiez également charger votre téléphone et d’autres appareils simultanément. Il est également équipé d’un port d’affichage et de deux ports HDMI afin que vous puissiez l’utiliser pour connecter jusqu’à trois moniteurs à la fois, mais notez que ce hub prend en charge différentes configurations d’affichage pour les utilisateurs Windows et Mac.

Le concentrateur prend en charge le transfert de données ultra-rapide avec deux ports de données USB-C 10 Gbit/s et trois ports de données USB-A 5 Gbit/s. Il dispose d’un lecteur de cartes SD et microSD intégré, d’une prise casque 3,5 mm et d’un port Ethernet 1 Gbps.

En savoir plus: Meilleurs chargeurs, stations d’accueil, batteries, concentrateurs et accessoires USB-C