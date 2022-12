Gardez votre bureau organisé avec jusqu’à 63 % de réduction sur les supports d’appareils Lamicall

Entre votre ordinateur portable, votre téléphone, votre tablette, votre smartwatch, vos écouteurs et d’autres appareils que vous utilisez régulièrement, votre bureau ou votre table de chevet peut rapidement se transformer en un nid chaotique de câbles de charge. Et si vous en avez assez de démêler les câbles à chaque fois que vous avez besoin de recharger, il est peut-être temps de mettre à niveau votre configuration. Lamicall fabrique des tonnes de supports d’appareils élégants pour vous aider à rester organisé, et en ce moment, vous pouvez en acheter à prix réduit. Amazon propose pour téléphones, tablettes et ordinateurs portables, avec des prix à partir de seulement 5 $ en ce moment. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette vente, alors passez votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Que vous ayez juste besoin d’un support de téléphone pour votre table de chevet ou que vous cherchiez à réorganiser tout votre bureau, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin à moindre coût dans cette vente. Pour seulement 5 $, 8 $ de rabais sur le prix habituel, vous pouvez vous procurer ce qui a deux réglages de hauteur et se replie pour que vous puissiez l’emporter avec vous. Il y a un ainsi, qui est en vente pour 8 $. Ou vous pouvez attraper ce pratique , qui se fixe à votre bureau ou à votre plan de travail et possède un bras pliable de 33,4 pouces qui peut maintenir votre téléphone sous n’importe quel angle. Il est en vente au prix de 20 $, ce qui vous permet d’économiser 10 $ par rapport au prix habituel. Et si vous en avez assez de forcer votre cou pour regarder votre ordinateur portable, vous pouvez prendre ceci pour 23 $, vous permettant d’économiser 17 $. Il est conçu pour les ordinateurs portables entre 10 et 17,3 pouces, peut pivoter à 360 degrés et maintient votre ordinateur portable au niveau des yeux, ce qui réduit la tension sur votre cou et votre dos.