Gardez votre animal de compagnie en sécurité pour les vacances

Johnson et son équipe ont réussi à maîtriser les tremblements et le rythme cardiaque rapide du chiot après un traitement et une nuit. Mais ils ont eu de la chance, dit Johnson. « Il avait mangé environ 3 livres de chocolat. … Heureusement, il allait bien.

“Cette dame venait de rentrer d’Europe et avait plusieurs onces de bon français Chocolat pour les cadeaux », explique Johnson. “Elle n’est partie que quelques heures et a mis le chocolat hors de portée (pensait-elle) pour revenir et trouver des emballages de bonbons partout!”

Décoration à ne pas faire

C’est tellement amusant de décorer pour les fêtes – jusqu’à ce que votre animal tombe dans quelque chose qui peut lui faire mal. Les décorations de vacances comme les guirlandes scintillantes et les ornements d’arbres peuvent ressembler à des jouets pour certains animaux de compagnie. Les guirlandes peuvent causer des problèmes d’estomac et déshydratation. Les animaux domestiques peuvent tomber suffisamment malades pour nécessiter une intervention chirurgicale dans certains cas. Il en va de même pour ces jolis ornements brillants : des morceaux cassés pourraient couper votre animal de compagnie ou endommager ses entrailles s’ils sont mangés.

Méfiez-vous également de certaines plantes de vacances. Gui – idéal pour embrasser, pas idéal pour les animaux de compagnie. S’il est consommé, il peut entraîner des problèmes d’estomac ou de cœur. Holly – idéal pour les halls de terrasse, mais il peut causer diarrhée et des vomissements dans vos amours à quatre pattes. Les lys (plus courants à Pâques) peuvent entraîner une insuffisance rénale chez vos amis à fourrure. Pour plus de sécurité, optez pour de fausses plantes, en plastique ou en soie, ou même des bouquets sans danger pour les animaux.

Mettez le pot-pourri hors de portée. Le type liquide est toxique pour les animaux de compagnie et peut être un problème pour la peau, les yeux et la bouche sensibles des animaux. Et le type friable n’est pas sûr à manger non plus. Les odeurs fortes comme le pin et le pot-pourri peuvent également causer des problèmes aux animaux souffrant d’asthme.