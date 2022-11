Gardez votre animal de compagnie diverti avec les tapis à lécher MateeyLife à 13 $, 10 $ de rabais pour le Cyber ​​​​Monday

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Cyber ​​lundi les offres battent leur plein après le Black Friday, et Amazon propose des économies à partir de dimanche. Maintenant, jusqu’au Cyber ​​Monday, profitez de ce jouet d’enrichissement pour animaux de compagnie. Utilisez ces tapis à lécher pendant les bains, le toilettage ou l’heure du repas pour calmer les chiens ou les chats anxieux ou pour divertir pendant que vous ne pouvez pas leur accorder la plus grande attention.

J’ai un chien anxieux et depuis un an, je me fie à ces tapis à lécher MateeyLife. Je badigeonne n’importe quoi, du beurre de cacahuète au yaourt en passant par la purée de citrouille sur un tapis et je le donne à mon labrador noir. Selon la garniture, un tapis à lécher peut occuper mon chien pendant 15 à 30 minutes. J’ai également appris que la congélation d’un tapis à lécher permet un enrichissement plus long.

Lorsque je pars pour un petit moment, ou qu’il a besoin de se dépenser, mon chien recevra un tapis à lécher. Pour les animaux anxieux, comme le mien, l’action du léchage constant est apaisante et distrait de la situation actuelle. Il aide également les chiens qui se tournent vers la destruction lorsqu’ils s’ennuient. Heureusement, un tapis à lécher au beurre de cacahuète suffit à empêcher mon chien de mâcher le canapé pendant mon absence.

Les tapis à lécher MateeyLife sont livrés en pack de deux. Chaque tapis a quatre sections de quatre textures différentes. Chacun est conçu pour piéger le beurre d’arachide ou toute autre pâte à tartiner souhaitée. Il y a même des ventouses à l’arrière, parfaites pour se distraire pendant les bains ou le toilettage.

Les tapis sont fabriqués avec du silicone 100 % sans BPA, non toxique et de qualité alimentaire. Ils sont super faciles à nettoyer et vont au lave-vaisselle. En ce moment, pendant les offres Cyber ​​​​Monday d’Amazon, vous pouvez obtenir ces tapis à lécher et cette spatule pour 13 $.

