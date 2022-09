Gardez vos livraisons en toute sécurité avec 200 $ de réduction sur la boîte de dépôt de colis SmartDrop d’Eufy

De nos jours, nous sommes nombreux à faire nos achats en ligne, mais il y a de fortes chances que vous ne soyez pas toujours à la maison pour recevoir les colis. Je sais personnellement que j’ai eu quelques situations où je savais que quelque chose de cher était assis sur mon porche et j’étais tellement nerveux qu’il serait volé. Eh bien, ces craintes peuvent être dissipées avec la boîte de dépôt de colis de livraison intelligente SmartDrop d’Eufy, qui est , une remise de 50 %. Vous devrez couper le coupon sur la page pour économiser les 100 $ supplémentaires.

Ajoutez de la tranquillité d’esprit à votre porche avec la boîte de livraison intelligente SmartDrop d’Eufy afin que les gens ne puissent pas voler vos livraisons avant votre retour à la maison. En ce moment, vous pouvez économiser 50% sur l’achat.

La façon dont cela fonctionne est simple. Vous l’installez là où vous recevez vos livraisons, comme sur votre porche, puis les coursiers peuvent livrer des colis dans le SmartDrop. Il fonctionne avec toutes les entreprises de livraison et, à mesure que le livreur s’approche, SmartDrop le guidera pour s’assurer que la livraison est effectuée à l’intérieur de l’unité. Vous recevrez une notification sur votre téléphone en temps réel avec chaque livraison afin que vous puissiez la voir en direct ou revenir en arrière et regarder les images par la suite.

Que vous travailliez à partir d’un bureau et que vous ne vouliez pas de livraisons quotidiennes assis sur votre porche ou que vous voyagiez beaucoup et que vous partiez pendant des jours à la fois, c’est une excellente option à avoir. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu pour le SmartDrop à ce jour, alors assurez-vous d’en prendre un et d’économiser 50 % aujourd’hui.