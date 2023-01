Gardez vos bijoux en sécurité avec les meilleures boîtes à bijoux.

Les bijoux sont l’un des cadeaux les plus anciens et les plus précieux que vous puissiez offrir à un être cher. Qu’il s’agisse de perles de votre mère ou de faux bijoux achetés pour un costume d’Halloween, chaque bijou a une valeur importante. Ne perdez pas ces pièces précieuses. Les boucles d’oreilles et les bagues sont particulièrement connues pour se perdre, où que vous sembliez les placer. Et les bijoux plus longs ont l’habitude de s’emmêler et d’être endommagés s’ils ne sont pas rangés correctement. Avoir une boîte à bijoux vous permet de tout ranger dans un endroit pratique et sûr.

Les bijoux sont un objet si significatif – ils peuvent invoquer des souvenirs, représenter un lien spécial et même être un héritage familial. J’ai grandi en regardant ma mère ouvrir une boîte à bijoux pleine de pièces allant des bijoux fantaisie bon marché aux objets coûteux, et elle s’y est accrochée à cause de ce que cela signifiait pour elle. À cause de ce moment de ma vie, je chéris toutes sortes de bijoux qui m’ont été donnés, mais ce dont je me souviens le plus, c’est à quel point il est important de les ranger en lieu sûr, c’est pourquoi les organisateurs de bijoux valent l’investissement.

L’achat d’une boîte à bijoux n’est pas trop difficile, mais vous voulez vous assurer de trouver la bonne avec autant de choix, de couleurs, de styles et de fonctionnalités. C’est là qu’intervient cette liste. J’ai passé du temps à rechercher et à examiner quelle est la meilleure boîte à bijoux pour un certain nombre de besoins et j’en ai trouvé cinq qui vous aideront certainement à protéger, stocker et préserver la vie de vos bijoux pour les années à venir.

Cette boîte à bijoux de Vlando a huit ailes suspendues qui sont attachées à une armoire pivotante pour les colliers ainsi que deux sacs de rangement pour les bijoux suspendus. La boîte à bijoux comprend également des tiroirs pour contenir des bracelets et des rainures pour anneaux pour contenir toutes vos pièces préférées. Tout en haut de la boîte à bijoux, il y a des fentes qui peuvent être utilisées pour ranger d'autres accessoires. Cette boîte à bijoux est un bon choix pour les personnes qui ont des collections assez importantes car elle offre la possibilité de ranger correctement divers objets.

Si vous avez besoin de rangement pour une grande collection qui est durable et belle, alors les bijoux en cuir Kendal sont un choix idéal pour garder tout en sécurité. À l'intérieur de cette boîte en cuir PU se trouve un grand miroir en verre et un tissu en daim doublé à la main. Il y a cinq tiroirs amovibles de différentes tailles, y compris des compartiments profonds et à plusieurs sections. Si vous voulez des armoires pivotantes, vous les trouverez de chaque côté avec huit ailes et poches. Il se ferme avec des boutons-pression et un fermoir; et quand vous voulez l'emporter avec vous, la poignée est juste au-dessus.

Tout le monde n'a pas la place de mettre une boîte à bijoux sur une coiffeuse. C'est là qu'un organisateur de bijoux suspendu entre en jeu. Cet organisateur suspendu peut être accroché directement à votre porte et il dispose d'une armoire avec six lumières LED pour admirer votre collection. Cet organisateur peut contenir 90 emplacements pour boucles d'oreilles, 48 ​​trous pour boucles d'oreilles, une tige de bracelet, 32 crochets de collier et plus encore. Vous pouvez obtenir cette armoire en cinq couleurs : blanc, marron, gris, bleu rustique et marron rustique. Et c'est idéal pour tous ceux qui ont une collection importante.

Bien que les armoires à bijoux suspendues soient certainement pratiques, les versions plus grandes sont parfois un peu trop. Celui-ci peut faire tout ce que n'importe quel autre cabinet peut faire – juste plus petit. La partie avant de l'armoire a un immense miroir et à l'intérieur il y a deux grands compartiments de rangement, 60 trous pour anneaux et plus. Même si cet organisateur de bijoux ne peut pas être suspendu librement sans être installé, avec deux vis d'ancrage, vous l'aurez en un rien de temps pour garder tous vos bijoux organisés et en sécurité.

Parfois, les jeunes filles veulent aussi se joindre à la protection de leurs bijoux. Cette boîte à bijoux Vlando se décline en quatre couleurs : bleu, rose, violet et vert. À l'intérieur de cette boîte se trouve un petit miroir avec un porte-bagues, un petit compartiment pour les colliers et quatre sections individuelles pour les autres pièces. La moitié inférieure a deux tiroirs et peut être emportée partout facilement.

Autres boîtes à bijoux que j’ai aimées

: Cette armoire à bijoux pivotante à 360 degrés est non seulement idéale pour les grandes collections, mais également pour les personnes qui recherchent la commodité du mouvement. Vous pouvez obtenir cette armoire à 10 compartiments peu encombrante en trois couleurs différentes : marron, marron rustique et blanc.

: Les boîtes à bijoux ne sont pas réservées aux femmes. Il existe aussi des options pour les hommes. Ce coffret à montres peut contenir plusieurs montres, une paire de lunettes de soleil, des boutons de manchette et des bagues le tout protégé par des coussins en velours.

Comment j’ai choisi les meilleures boîtes à bijoux

Considérant qu’il existe une gamme de choses que les gens recherchent dans une boîte à bijoux, j’ai passé du temps à rechercher quatre catégories : prix, matériau, style et taille. Les prix de toutes ces boîtes à bijoux vont de l’abordable au luxe et tout le reste pour s’assurer que les personnes avec n’importe quel budget puissent en obtenir une. Le matériau est important pour les boîtes à bijoux car certaines personnes veulent la sécurité, surtout si les pièces que vous avez sont très chères. Et le style est un facteur majeur car personne ne devrait avoir à sacrifier le style à la fonctionnalité. Enfin, la taille est essentielle pour s’assurer que ce que vous avez a son propre espace, mais qu’il a encore assez de place pour les articles supplémentaires que vous pourriez obtenir au fil du temps. Avec ces quatre catégories à l’esprit, j’ai compilé une liste complète qui fonctionnera pour autant de personnes que possible.

FAQ sur les boîtes à bijoux

Que met-on dans une boite à bijoux ? Vous pouvez à peu près mettre n’importe quel type de bijoux dans une boîte à bijoux. Mais selon celui que vous achetez, vous trouverez des espaces dédiés à l’intérieur pour certains articles dont des créoles, des bracelets et plus encore. Vous pouvez également mettre des documents importants dans votre boîte à bijoux, mais l’utiliser uniquement pour les bijoux est très bien.

Dois-je conserver mes bijoux dans une boîte à bijoux ? Si vous avez une quantité importante de bijoux et que vous n’utilisez pas de boîte à bijoux, alors oui, vous devriez certainement en utiliser une. Le stockage de vos bijoux dans un endroit sûr les protégera non seulement des liquides nocifs, mais également des autres éléments qui pourraient déformer ou endommager vos bijoux.