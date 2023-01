Gardez vos animaux de compagnie à proximité : de nombreuses observations de couguars à Lake Country

Le district de Lake Country avertit les résidents après un certain nombre d’observations de couguars signalées.

Dans une publication sur Facebook, la municipalité indique que les grands félins ont été repérés à Oyama, Carr’s Landing et Okanagan Centre.

Les couguars attaquent rarement, mais si vous en rencontrez un, assurez-vous de rester calme et de ne pas courir. Faites-vous paraître aussi grand que possible et laissez une sortie dégagée à l’animal sauvage.

Il est rappelé aux résidents de garder un œil sur leurs animaux de compagnie.

Les observations de couguars dans les zones urbaines doivent être signalées au Service des agents de conservation au 1-877-952-7277.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Cougar AttackLake CountryLa faune