Gardez un œil sur votre tout-petit avec jusqu’à 100 $ de réduction sur le moniteur pour bébé Cubo Ai Plus

Si vous êtes un nouveau parent, un babyphone peut vous aider à garder un œil sur votre tout-petit et à rester vigilant afin d’être prêt lorsque votre enfant a besoin de vous. La vente Prime Early Access d’Amazon arrive les 11 et 12 octobre avec des prix similaires à Prime Day, donnant aux acheteurs avertis une chance de commencer leurs achats de vacances. Mais certaines marques ont déjà fait de bonnes affaires, notamment . Économisez jusqu’à 100 $ sur les moniteurs pour bébé Cubo Ai sur Amazon jusqu’au 12 octobre.

Le Cubo Ai Plus Smart Baby Monitor était l’un de nos choix pour le meilleurs babyphones sur le marché. Il possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes en plus de vos flux audio et vidéo standard. Ce moniteur utilise également l’intelligence artificielle pour vous alerter lorsque votre bébé se retourne ou si son visage est couvert. Il dispose également d’une veilleuse intégrée et d’une surveillance de la température et de l’humidité, et il peut même jouer des berceuses ou du bruit blanc pour aider votre tout-petit à dormir. Il dispose également d’une lecture vidéo de 18 heures, ce qui vous permet de vérifier tout ce qui a pu se passer pendant la nuit. En ce moment, vous pouvez obtenir pour seulement 159 $ lorsque vous coupez le coupon sur la page.

Cependant, les enfants ne sont pas toujours au même endroit, donc si vous voulez un peu plus de liberté pour déplacer votre écoute-bébé, pensez au . Il comprend une caméra Cubo Ai Plus, ainsi qu’un support qui se convertit entre un support au sol, un support pour berceau et un support mobile afin que votre moniteur puisse être aussi polyvalent que vous en avez besoin. Normalement, c’est 299 $, mais vous pouvez l’obtenir pour seulement 221 $ en ce moment – ​​une économie de 78 $. Ou si vous voulez vraiment faire des folies sur un système de surveillance qui peut garder un œil sur tous les mouvements de votre bébé, consultez le . Vous obtiendrez tout de l’autre ensemble, plus un capteur de sommeil qui détecte les micro-mouvements sur le matelas de votre bébé. Il est en vente au prix de 349 $, ce qui vous permet d’économiser 100 $ sur le prix catalogue.

