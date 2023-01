Gardez un œil sur les insectes qui prospèrent en hiver – Shaw Local

Au début, nous n’en croyions pas nos yeux.

Un petit objet gris – en fait plusieurs petits objets gris – flottait dans les airs, cherchant partout dans le monde comme des insectes. Mais comment est-ce possible ? C’est l’hiver. N’est-ce pas la saison où la plupart des insectes font une pause ?

Mon amie Bonnie et moi, sortis nous promener par une récente journée chaude et ensoleillée, avons emménagé pour regarder de plus près. Nous avons dû plisser un peu les yeux pour nous concentrer, mais sacrée vache ! Les détails étaient indéniables. Tête, thorax, abdomen ; deux antennes, six pattes. Effectivement, nous étions en train de regarder des insectes honnêtes ! En volant! En hiver!

Nos cerveaux sont passés de l’observation à la catégorisation, et le mien a cliqué sur un groupe de créatures appelées moucherons. Abondants au printemps, en été et en automne, ils ressemblent beaucoup à des moustiques, mais appartiennent à une famille à part entière – les Chironomidae, ou moucherons non piqueurs. Ils ont tendance à être vus dans de petits nuages ​​(qui sont en fait des essaims d’accouplement) avec un talent étrange pour voler autour de nos têtes, et dans la bouche et le nez.

Il n’y avait qu’un seul problème. J’ai eu tort.

Alors que les insectes que Bonnie et moi avons observés avaient une paire d’ailes, tout comme les moucherons (deux ailes sont une caractéristique des diptères, ou vraies mouches), les structures magnifiquement veinées étaient un peu plus grandes que celles d’un moucheron typique. Les jambes étaient aussi plus longues. Mais à l’époque, nous étions parfaitement heureux d’accepter le diagnostic de moucheron et de passer à d’autres merveilles en cette journée glorieusement chaude.

Ce n’est qu’une semaine plus tard que j’ai réalisé que j’avais fait un bobo.

Ce jour-là, mon amie Valérie m’a envoyé par SMS une photo d’un petit insecte sombre et sans ailes, accompagnée des mots «Chez LeRoy (Oakes Forest Preserve à St. Charles). Savez-vous ce que cela est?”

Je n’avais aucune idée, mais j’ai eu la chance d’avoir mon ami Google, ainsi que quelques minutes supplémentaires. Il n’a pas fallu longtemps pour retrouver un suspect probable : une mouche des neiges du genre Chionea (un excellent nom scientifique dérivé de chion, le mot grec pour neige).

J’avais déjà entendu parler des puces des neiges, mais la neige vole ? Cela ressemblait plus à une phrase qu’au nom d’un insecte.

Il s’avère que les mouches à neige sont assez courantes, mais souvent négligées par les humains en raison de la façon dont nous nous comportons lorsque la neige vole. Plutôt que le rythme tranquille que nous adoptons lorsque les conditions sont clémentes, nos démarches hivernales ont tendance à être quelque peu précipitées et concentrées sur une destination. Nous avons tendance à manquer les petits détails en cours de route.

Et par petit, je veux dire minuscule. La longueur moyenne d’une mouche à neige est de 7 millimètres, ce qui correspond à un peu plus de ¼ de pouce. Mais ce corps adolescent regorge d’adaptations étonnantes qui rendent la vie dans et sous la neige un jeu d’enfant.

Les mouches des neiges sont capables de produire du glycérol, un alcool de sucre qui fonctionne comme un antigel et leur permet de vaquer à leurs occupations à des températures d’environ 25 degrés Fahrenheit. En fait, lorsqu’elle est soumise à une source de chaleur, comme un rayon de soleil ou un doigt chaud, une mouche à neige se dirigera en fait dans l’autre sens.

Vol de neige (Photo fournie par Valérie Blaine)

Leurs corps sombres sont plus faciles à repérer lorsqu’ils marchent sur la neige blanche, mais ces insectes passent généralement beaucoup de temps sous la neige, traînant dans des endroits comme des terriers de rongeurs. Une vie sous terre, pour ainsi dire, signifie que les ailes ne sont pas seulement inutiles, mais en fait nuisibles. Et donc, ces insectes n’en ont pas.

Alors, comment savons-nous que ce sont des mouches ?

En examinant des choses comme la bouche, les yeux, les segments des jambes et des endroits que nous qualifierions de privés, les entomologistes ont déterminé que les mouches des neiges font partie de l’infra-ordre des insectes Tipulomorpha – les tipules. (Vous connaissez probablement les mouches grues même si vous ne vous en rendez pas compte. Ce sont les mouches estivales qui, avec une envergure allant jusqu’à 2 pouces, ressemblent à d’énormes moustiques, mais ne piquent pas.)

Et c’est là que notre histoire boucle la boucle. Tu te souviens des insectes que Bonnie et moi avons trouvés, que je pensais être une sorte de moucheron ? Bien devinez quoi? C’est aussi une sorte de tipule.

En apprenant davantage sur les mouches des neiges, il était impossible d’ignorer les mentions répétées d’autres insectes tolérants au froid, et parmi eux figurent de petits insectes ailés du genre Trichocera, également connus sous le nom de tipules d’hiver.

Tipule d’hiver (Photo fournie par Pam Otto)

En regardant de plus près les photos que j’avais prises, je pouvais voir non seulement la délicate nervation des ailes ressemblant à une tipule, mais aussi deux petites structures en dessous appelées licols. Ces filaments noueux, un de chaque côté du corps, remplacent les ailes postérieures et permettent aux mouches de garder leur équilibre dans les airs. Alors que de nombreux types de mouches ont des licols, ils sont plus faciles à voir sur les tipules.

Maintenant, pouvez-vous deviner quel petit insecte sombre et sans ailes a aussi des licols ?

C’est exact! Même si elles ne volent pas, les mouches des neiges ont un tout petit bouton de chaque côté de leur corps. Les structures ont-elles encore une fonction d’équilibrage ? Je ne sais pas. Mais puisque les mouches à neige ont été chronométrées se déplaçant à 4 pieds par minute, je suppose qu’il y a une chance.

La prochaine fois que vous sortirez par une chaude journée d’hiver, n’excluez pas la possibilité de tomber sur des insectes. Cherchez autour de vous de petits objets gris flottant dans les airs ou des points noirs rampant sur la neige. Je parie que vous n’en croirez pas vos yeux !

• Pam Otto est l’ambassadrice de sensibilisation pour le district de St. Charles Park. Elle est joignable au potto@stcparks.org.