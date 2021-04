Commentaire de l’activiste: Scopia n’est pas historiquement un investisseur activiste. Cependant, l’investisseur activiste Jerome Lande (de Coppersmith Capital et avant cela, MMI Investors) a regroupé ses opérations dans Scopia dans le but d’exploiter un portefeuille d’activistes au sein de l’entreprise et de donner des conseils et un soutien aux activistes sur le portefeuille plus large de Scopia, qui est une longue tradition. -un fonds court.

Le 9 avril 2021, Scopia et la société ont conclu un accord de coopération en vertu duquel, tant que Scopia détient 5% des actions ordinaires de la société, elles ont le droit de nommer deux administrateurs au conseil, dont Jerome Lande , responsable des situations particulières pour Scopia, et l’autre administrateur indépendant. Cette nomination peut être faite à tout moment avant le premier des (x) 15 jours avant la date limite de soumission des nominations d’actionnaires des administrateurs pour l’assemblée annuelle 2022 de la société et (y) 75 jours avant le premier anniversaire de 2021. Réunion annuelle. Scopia a accepté de se conformer aux dispositions habituelles de vote et de statu quo.

Scopia est actionnaire de la société depuis deux ans, surveillant et encourageant la société à développer des activités plus importantes et une plus grande sophistication dans ses deux segments. Alors que la société a commencé à réaliser cette prophétie et à gagner des parts de marché, le processus a été lent et la société n’a pas respecté ses prévisions. Cependant, au cours des derniers mois, il y a eu de nouvelles initiatives de croissance du côté de la vidéo, des progrès du côté du SaaS, une certaine reprise de Covid et des progrès progressifs dans le segment de l’accès par câble. En conséquence, ces entreprises sont plus proches de la masse critique et à un point où elles pourraient être séparées.

Il y a eu beaucoup de consolidation dans le secteur de la vidéo. Ericsson a cédé ses activités MediaKind à One Equity, Cisco a vendu ses activités de solutions logicielles vidéo pour fournisseurs de services à Permira Funds et Amazon a acheté un type d’entreprise similaire. Il pourrait y avoir de nombreuses entreprises qui pourraient être intéressées par l’activité vidéo d’Harmonic, et c’est également un domaine qui a suscité l’intérêt de PE. Harmonic pourrait potentiellement atteindre 450 millions de dollars pour cette entreprise et se retrouver avec son activité d’accès au câble, qui a pris des parts de marché avec des marges élevées et devrait continuer à croître à plus de 30%. Ce serait une opportunité pour l’activité d’accès au câble de continuer en tant qu’entreprise autonome ou elle pourrait éventuellement être retirée également.

Ainsi, l’entreprise approche d’un point d’inflexion et Scopia veut s’assurer qu’elle prend ces opportunités au sérieux. Scopia est dans une position unique pour suivre les progrès de l’entreprise et veillera à ce que la direction explore une séparation des activités tout en les exploitant efficacement. Si Scopia doit intervenir, ils ont une option d’achat sur deux sièges du conseil. Le fait que Scopia ait structuré l’accord de cette manière montre qu’il a confiance dans le conseil d’administration mais qu’il souhaite également avoir une police d’assurance au cas où les choses n’évolueraient pas comme ils l’espèrent.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme des actionnaires, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D.