Gardez les portes fermées pour éviter une invasion d’ours à la maison par temps chaud : Agents de conservation

Le BC Conservation Officer Service avertit les gens de garder leurs portes fermées pendant l’été afin de lutter contre le nez fort d’un ours qui le guide dans une maison à la recherche de nourriture.

Au cours de la vague de chaleur de l’an dernier, des agents de conservation ont répondu à trois cas d’ours entrant dans une maison par une porte ouverte le même jour dans une région.

Empêcher les ours d’entrer dans votre maison est essentiel, même lorsque la chaleur rend la tâche difficile, ont déclaré des agents de conservation sur Facebook fin juillet.

☀️ Avec des prévisions de temps chaud dans de nombreuses régions de la Colombie-Britannique, ceci est votre rappel amical que laisser vos portes ouvertes pour combattre la chaleur pourrait attirer un visiteur indésirable. Les ours ont un nez incroyable et peuvent suivre l’odeur de la nourriture jusque dans votre maison. – Service BC CO (@_BCCOS) 22 juillet 2022

De nombreuses régions de la province ont connu la première vague de chaleur de l’été la semaine dernière, avec beaucoup de chaleur estivale prévue jusqu’en août.

Garder les portes et les fenêtres sans surveillance verrouillées est une bonne stratégie pour éviter qu’un ours n’entre dans une maison, selon l’association caritative Bear Smart. Pour éviter d’attirer les ours dans une cour, entreposez les ordures dans une zone intérieure sécurisée, utilisez un bac à compost résistant aux ours et assurez-vous que les résidus alimentaires sont brûlés sur les barbecues extérieurs après leur utilisation.

Les estimations de la population d’ours noirs en Colombie-Britannique varient de 120 000 à 150 000, et la majeure partie de la province est considérée comme un pays d’ours, selon WildSafeBC.

Certaines régions présentent un risque plus élevé que d’autres d’invasion de domicile par un ours, et de nombreuses municipalités ont des règles, des lignes directrices et des ressources pédagogiques individualisées sur la vie avec les ours.

ours