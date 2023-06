« Gardez-les en vie »: davantage d’États légalisent les bandelettes de test de fentanyl pour lutter contre la flambée des décès liés aux opioïdes

COLUMBUS, Ohio (AP) – Au Urban Kutz Barbershop de Cleveland, les clients peuvent feuilleter des magazines en attendant ou se servir de tests de dépistage de drogue laissés dans une boîte sur une table avec un message sombre: «Vos médicaments pourraient contenir du fentanyl. Veuillez prendre des bandelettes de test gratuites.

Le propriétaire Waverly Willis a distribué des bandes pendant des années dans son salon de coiffure, dans l’espoir de protéger les autres contre l’exposition involontaire à l’opioïde synthétique très puissant qui ravage les États-Unis et souvent secrètement mélangé à d’autres drogues illégales.

« Quand je les sors, ils s’envolent par la porte », a déclaré Willis, qui distribue fièrement environ 30 bandelettes par semaine dans le cadre de l’Urban Barber Association, une organisation de Cleveland qui fournit une éducation sanitaire à la communauté via des salons de coiffure locaux.

Près de 18 ans après sa propre sobriété à cause de la drogue, Willis n’hésite pas à rendre les bandes disponibles. Il pense qu’il serait mort si le fentanyl était si répandu lorsqu’il en consommait.

Le fentanyl a entraîné des décès par surdose aux États-Unis depuis 2016, et cela ne change pas, car l’opioïde synthétique moins cher et plus mortel continue d’être réduit dans l’approvisionnement en drogue. Environ 75 000 des près de 110 000 décès par surdose de 2022 pourraient être liés au fentanyl, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. La légalisation des bandelettes de test pourrait faire baisser ces chiffres, selon les défenseurs, sauver des vies en aidant davantage de personnes à comprendre à quel point leurs drogues peuvent être mortelles.

Jusqu’à ce printemps, l’utilisation des bandes était techniquement illégale dans l’Ohio. Il a rejoint au moins 20 autres États dont les législateurs ont officiellement décriminalisé les bandes depuis que le Rhode Island est devenu le premier en 2018. La Pennsylvanie, le Dakota du Sud, le Kentucky et le Mississippi ont également emboîté le pas cette année.

Le CDC recommande les bandelettes de test de fentanyl comme moyen peu coûteux d’aider à prévenir les surdoses de drogue. Ils peuvent détecter le fentanyl dans la cocaïne, la méthamphétamine, l’héroïne et de nombreuses autres drogues – que ce soit dans des pilules, des poudres ou des injectables.

Pourtant, ces petites bandes de papier sont toujours considérées comme illégales dans certains États, interdites en vertu des lois sur les accessoires de consommation de drogue datant de la guerre contre la drogue des années 1970 – bien avant que le fentanyl ne commence à s’infiltrer dans l’approvisionnement en drogue du pays. Tous les États sauf l’Alaska avaient une loi anti-accessoires dans les livres au milieu des années 1980, rendant illégaux les matériaux utilisés pour tester et analyser les substances illicites.

De plus en plus, les bandelettes sont maintenant considérées comme potentiellement salvatrices.

Rodney Olinger, résident de Newark, Ohio, consomme de la méthamphétamine depuis huit ans. L’homme de 45 ans reçoit chaque semaine quatre à cinq bandelettes de test de fentanyl du Newark Homeless Outreach et les appelle une « bénédiction ». Il attribue aux bandes d’aider à s’assurer que lui et sa fiancée, qui utilise également, restent en vie.

« C’est très effrayant », a déclaré Olinger à propos du fentanyl. « Juste un peu pourrait vous tuer. »

Bien que les bandelettes n’empêchent pas la consommation de drogue dans l’ensemble, elles permettent aux testeurs de faire une pause si une bandelette revient positive, les encourageant éventuellement à reconsidérer la consommation de drogue et à demander de l’aide, a déclaré Sheila Vakharia de l’association nationale à but non lucratif Drug Policy Alliance, qui cherche à façonner politique américaine en matière de drogue.

« On ne sait jamais si une bandelette de test de fentanyl peut garder quelqu’un en vie assez longtemps pour qu’il puisse prendre cette décision par lui-même », a-t-elle déclaré.

Le CDC dit que tout médicament qui se dissout dans l’eau peut être testé. La bandelette est plongée dans la solution pendant environ 15 secondes, étalée quelques minutes, et est positive au fentanyl si une seule ligne rose apparaît. Deux lignes roses est un résultat négatif.

Les bandelettes peuvent souvent être obtenues auprès de groupes de défense, des services de santé locaux et nationaux, ou achetées en ligne.

Là où les strips sont illégaux, la pression pour changer la loi se poursuit.

Au Kansas, les législateurs ont débattu jusqu’en avril de l’opportunité de légaliser les strips. Mais il n’y a jamais eu de débat pour la mère du Kansas, Brandy Harris, qui a perdu son fils de 21 ans, Sebastain Sheahan, suite à une overdose de fentanyl en avril 2022. Accro depuis l’âge de 13 ans, on lui a d’abord prescrit des opioïdes après avoir été renversé par un camion.

Ses amis et sa famille connaissaient Sheahan comme « au grand cœur » et « maladroit » avec un faible pour les animaux maltraités. Il était ouvert sur ses problèmes de dépendance et avait été abstinent trois ans avant de mourir après une rechute.

Harris pense que son fils serait encore en vie s’il avait eu des bandelettes de test montrant ce qu’il ingérait. « Je crois que si ceux-ci étaient disponibles, qu’au moins une personne serait sauvée », a déclaré Harris. « Et c’est l’objectif principal – au moins une personne. »

Le gouverneur du Kansas a récemment signé un projet de loi bipartisan dépénalisant les strips à partir du 1er juillet.

Le Montana et d’autres États envisagent une législation similaire. Le gouverneur républicain Greg Abbott du Texas a récemment abandonné son opposition à la dépénalisation des bandelettes, invoquant une « meilleure compréhension » de la manière dont elles préviennent les décès liés aux opioïdes.

Et en Pennsylvanie, le représentant de l’État républicain Jim Struzzi a perdu son frère à cause d’une overdose de drogue en 2014 et a fait pression sur ses collègues pendant des années pour déstigmatiser les strips.

« Le fentanyl ne vous demandera pas si vous êtes démocrate ou républicain avant de vous tuer », a déclaré Struzzi, qui a parrainé la législation de l’État rendant les bandelettes de test légales en janvier.

Le changement dans la façon dont les dirigeants politiques perçoivent les bandes rend les groupes de défense, les services de santé et les programmes de sensibilisation optimistes. Une légalisation accrue ouvre la porte à davantage de financement, y compris pour les bandes elles-mêmes et pour les campagnes d’éducation du public.

La SOAR Initiative, une organisation à but non lucratif basée à Columbus, dans l’Ohio, qui lutte contre les décès par surdose, distribue environ 5 000 bandelettes chaque mois, selon la directrice exécutive Jessica Warner.

SOAR envoie les bandes par courrier à des destinataires anonymes, à la fois des particuliers et des distributeurs plus importants. Les distribuer n’avait jamais entraîné de conséquences juridiques dans l’Ohio, même auparavant.

En fait, les poursuites pour possession de bandelettes ne semblent avoir lieu nulle part aux États-Unis, selon Jonathan Woodruff de la Legislative Analysis and Public Policy Association, qui suit les lois sur les drogues à l’échelle nationale. Il a déclaré que la possession d’accessoires de consommation de drogue est une infraction mineure dans la plupart des États et que les forces de l’ordre pourraient désormais être plus à l’écoute des avantages vitaux des bandes.

Au nord-est de Boston, le lieutenant de police Sarko Gergerian du département de police de Winthrop en a des boîtes empilées dans son bureau.

Légalisées dans le Massachusetts en 2018, les bandes entrent dans des «kits de survie» que son département, dans le cadre du programme de récupération assistée par la communauté et l’application de la loi, donne à ceux qui luttent contre la toxicomanie – ainsi qu’aux entraîneurs de récupération et aux travailleurs sociaux pour distribution.

Gergerian appelle cela une « victoire » lorsqu’une vie est sauvée – pas l’arrestation d’une personne aux prises avec une dépendance.

« Pouvez-vous imaginer si votre enfant était accro à une substance et qu’il n’était pas prêt à y renoncer ? » Gergerian a posé. « Nous devons les garder en vie. Tout le reste est immoral.

___

Kantele Franko à Columbus, Ohio, et John Hanna à Topeka, Kansas, ont contribué à ce rapport.

___

Samantha Hendrickson est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Samantha Hendrickson, Associated Press