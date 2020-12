Un ancien ministre de la Défense a appelé le Gouvernement à déployer des troupes pour effectuer des tests sur les élèves afin que davantage d’écoles puissent rester ouvertes.

Le député conservateur Tobias Ellwood a déclaré dimanche au Mail que l’utilisation de médecins de l’armée pour vérifier si les jeunes avaient Covid-19 pourrait empêcher les salles de classe de se vider le mois prochain.

Le ministère de la Défense envisage son projet d’introduire un système de «formation des formateurs» afin que les médecins de l’armée puissent donner aux enseignants des leçons sur la façon de conduire les tests en toute sécurité.

Les syndicats d’enseignants ont exprimé leur mécontentement face au programme du gouvernement visant à ce que les tests commencent lorsque les écoles reviennent le 4 janvier et ont conseillé à leurs membres de ne pas se sentir obligés de se conformer.

Le député conservateur Tobias Ellwood a déclaré dimanche au Mail que l’utilisation de médecins de l’armée pour vérifier si les jeunes avaient Covid-19 pourrait empêcher les salles de classe de se vider le mois prochain.

Le gouvernement veut que les enseignants effectuent des tests Covid-19 sur les élèves afin que les écoles puissent rester ouvertes

Mais M. Ellwood a déclaré que l’utilisation réussie de soldats pour tester les transporteurs faisant la queue à Douvres ces derniers jours montrait ce qui pouvait être réalisé.

« Nous avons vu avec quelle efficacité le personnel militaire a travaillé pour éliminer l’arriéré à l’approche de Douvres, et auparavant à Liverpool, où ils ont effectué des tests de masse contre le virus », a déclaré M. Ellwood, qui a servi dans les Royal Green Jackets avant de se lancer en politique.

«À présent, l’attention se tourne vers les écoles, les parents craignant que l’éducation de leurs enfants ne soit compromise par d’éventuelles fermetures de classe et le recours à l’apprentissage à distance.

«Dans ce contexte, il me semble parfaitement logique que des médecins de toutes les forces armées puissent mettre à profit leurs compétences et leur polyvalence avant le retour prévu des écoles l’année prochaine.

« Dans les deux à trois semaines précédant le début du trimestre, pourquoi ne pas utiliser ces médecins pour transmettre leur expérience de première main des tests Covid au personnel scolaire?

«C’est certainement préférable aux écoles qui doivent prendre leurs propres dispositions pour la formation et les tests.

Mais M. Ellwood a déclaré que l’utilisation réussie de soldats pour tester les transporteurs faisant la queue à Douvres ces derniers jours montrait ce qui pouvait être réalisé et estimait que l’armée devrait être déployée.

«Nous avons vu à quel point nos médecins sont capables et adaptatifs. Il est temps de les utiliser à ce titre et de donner aux parents la tranquillité d’esprit quant aux écoles capables de faire face aux nouvelles souches de Covid au début de 2021 avant que les vaccins ne soient facilement disponibles.

Les élèves des groupes d’année d’examen, les enfants vulnérables et les enfants de travailleurs critiques iront tous à l’école ou au collège à partir du 4 janvier, de même que tous les élèves des écoles et collèges primaires, spéciaux et alternatifs.

Les écoles secondaires et les collèges devraient opérer un retour échelonné, offrant à tous les groupes sans année d’examen un enseignement à distance à temps plein la première semaine, avec une éducation en face à face pour tous à partir du 11 janvier.

Mais à mesure que des preuves apparaissent reliant les écoles à des taux d’infection élevés, le dépistage de masse de Covid devrait devenir systématique dans les secondaires pour les maintenir ouvertes. Pourtant, on ne sait toujours pas qui formera les testeurs et s’il y en aura suffisamment.

Les syndicats de l’éducation ont souligné que les plans du gouvernement en matière de tests de masse ne sont pas réalisables et qu’il ne devrait pas être de la responsabilité des enseignants ou des chefs d’établissement de tester les élèves ou le personnel.

Le gouvernement s’attend à ce que les écoles et les collèges prennent leurs propres décisions concernant la prestation des tests en utilisant «le personnel existant, le personnel des agences et les bénévoles».

Cela oblige les écoles et les collèges à recruter et à former du personnel et à mettre en place des processus pour gérer un programme de tests à grande échelle.

M. Ellwood dit que les chefs d’établissement devraient assurer la liaison avec les officiers militaires qui ont mis en œuvre de tels programmes dans un bref délai.

Le syndicat des enseignants de la NASUWT a refusé de répondre à son idée.

Hier soir, le gouvernement a confirmé que l’armée contribuait à lutter contre les tests scolaires.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Les écoles bénéficieront du soutien total du gouvernement pour mettre en place des tests rapides afin que les élèves puissent rentrer le plus en toute sécurité possible.

«Le gouvernement assumera tous les coûts raisonnables et fournira du matériel, des kits de test, une formation et des conseils.

«Les forces armées continuent de fournir une planification et un soutien plus large, y compris pour la distribution de kits de test et d’équipement selon les besoins.