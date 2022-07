Gardez les centrales nucléaires ouvertes, les Pays-Bas demandent à l’Allemagne – RT World News

Malgré une crise énergétique dans les deux pays, il est probable que les installations allemandes fermeront

Le ministre néerlandais du Climat et de l’Énergie, Rob Jetten, a déclaré mercredi aux journalistes qu’il avait demandé au ministre allemand de l’Économie, Robert Habeck, si les trois dernières centrales nucléaires allemandes pouvaient rester ouvertes. Cependant, Jetten a déclaré que cela ne serait probablement pas possible.

L’Allemagne a fermé trois de ses six dernières centrales nucléaires l’année dernière et s’apprête actuellement à fermer les trois autres d’ici la fin de cette année. Les fermetures auront lieu même après que l’Allemagne a volontairement fermé le gazoduc Nord Stream 2 en provenance de Russie et réduit les importations d’énergie russes via d’autres connexions, et alors que les énergies renouvelables donnent des résultats médiocres pour la puissance industrielle prédominante en Europe.

Les Pays-Bas prévoient de cesser d’importer du gaz russe cette année, et avec son gouvernement hésitant à forer dans la province riche en gaz de Groningue, les autorités se tournent vers leur voisin pour obtenir de l’aide.















“Je leur ai juste demandé s’il était techniquement possible de garder les centrales nucléaires ouvertes”, Jetten a déclaré dans une interview à La Haye, a rapporté Bloomberg. Toutefois, le ministre a reconnu que “Ils ont déjà pris tellement de mesures pour les fermer et il n’y a probablement pas assez de carburant pour les garder ouverts un peu plus longtemps.”

Les trois sociétés différentes qui exploitent les trois centrales allemandes ont toutes exclu de prolonger la durée de vie de leurs installations, et bien que certains politiciens de Berlin aient appelé à une prolongation, le gouvernement de coalition – dont font partie les Verts antinucléaires – a refusé de entretenir l’idée.

Pendant ce temps, la production industrielle de l’Allemagne a chuté précipitamment, le pays affichant un déficit commercial en mai pour la première fois en 30 ans. Le rationnement de l’eau chaude a été introduit dans certaines municipalités allemandes et le journal Bild a mis en garde mercredi contre une “Gigantesque crise du gaz” qui s’annonce cet hiver.

Outre la possibilité de forer à Groningen, les Pays-Bas ont intensifié leurs importations par voie maritime de gaz naturel liquéfié. Les Néerlandais prévoient également d’ouvrir deux nouvelles centrales nucléaires dans les années 2030 et de faire fonctionner le seul réacteur nucléaire du pays jusqu’en 2033 ou au-delà.