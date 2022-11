Gardez l’empoisonnement alimentaire à distance cette saison des fêtes

Il est également important de comprendre comment boire en toute sécurité et de reconnaître l’intoxication alcoolique, conseille le centre antipoison. Soyez conscient de la quantité d’alcool que vous consommez réellement, et pas seulement du nombre de verres, pour éviter d’en consommer plus que ce qui est sûr.

Certains aliments des fêtes peuvent également être dangereux pour les animaux de compagnie. Ceux-ci comprennent le chocolat, les bonbons, le pain et la pâte, les restes de viande grasse, les raisins, les raisins secs et les raisins de Corinthe, les produits sans sucre et le cacao. Les édulcorants artificiels comme le xylitol peuvent provoquer des maladies graves, tout comme les articles qui ressemblent à des aliments tels que les piles boutons, les petits aimants, les vapos et les produits à base de nicotine, les médicaments et les drogues récréatives et sur ordonnance.

Plus d’information

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis en ont plus sur les intoxications alimentaires.

SOURCE : Rutgers, communiqué de presse, 17 novembre 2022