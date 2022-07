Gardez le sol américain souverain – Shaw Local

Tout amoureux de la liberté doit se réveiller de son sommeil égaré. Comme si les déprédations nationales sur Roe v. Wade et notre liberté de mouvement ne suffisaient pas, associées à une inflation intense, à une stratification économique, à des inégalités raciales, à des surdoses croissantes de fentanyl et à la suppression des électeurs, l’Amérique fait face à des attaques autoritaires sur son propre sol. En Oklahoma et dans les bastions de l’agriculture à travers le pays, les ressortissants chinois continuent d’acquérir des fermes américaines. Ce n’est pas un hasard si ces achats de terres sont situés près de bases militaires critiques. Le Parti communiste chinois attaque les États-Unis, par ses diktats dépravés, et continue de s’emparer de centaines de milliers d’acres équivalents à la taille de l’Iowa. Ce n’est que le début de la guerre millénaire du président Xi contre le miracle historique de la démocratie libérale. Nos dirigeants doivent prendre des mesures immédiates pour sécuriser notre approvisionnement alimentaire et pharmaceutique déjà affaibli à la suite de la pandémie mondiale. Non seulement devons-nous rendre la propriété de toutes les terres agricoles aux Américains, mais le Congrès doit adopter une législation interdisant aux ressortissants chinois d’acheter un pouce de plus de notre précieuse terre. Nos dirigeants doivent vivre selon nos principes et rendre l’immobilier et les droits américains à notre peuple. Si nous voulons rester libres, nous devons protéger les fermes et les ressources précieuses qui préservent la vie.

Henri Wilson

Barrington