Avec le rythme de vie rapide, nous sommes de plus en plus aspirés à un mode de vie malsain en jonglant entre le stress au travail, les problèmes personnels, la pandémie, la pollution, les contraintes de temps et de nombreuses choses fâcheuses. En conséquence, nous constatons souvent que des personnes tombent malades et contractent parfois des maladies chroniques. Le diabète est une préoccupation croissante parmi nous. Mais, en optant pour un mode de vie conscient, nous pouvons facilement lutter contre ces pressions. Donnez la priorité à votre santé car il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Alors, ne paniquez pas, soyez juste intelligent.

Suivez ces changements de mode de vie pour vivre une vie heureuse et sans stress, dans laquelle le risque de diabète disparaîtra automatiquement:

1. Surveiller les portions de repas, gérer le poids: ne vous livrez pas à des repas copieux. Manger trop à la fois provoque une augmentation du taux d’insuline et augmente la glycémie. L’accumulation d’un excès de graisse, en particulier autour de l’abdomen, augmente la résistance du corps à l’insuline. Le diabète de type 2 est généralement dû à un surpoids.

2. 30 minutes d’exercice régulier: Soyez actif et éloignez-vous d’un mode de vie sédentaire. Assurez-vous de faire de l’exercice régulièrement. Les exercices à main libre, la natation, la danse et les yogasanas sont d’excellents moyens de lutter contre le diabète et de prévenir la prise de poids. Vous pouvez faire des promenades quotidiennes pendant au moins 30 minutes. Essayez de ne pas devenir obèse ou physiquement inactif en vous assurant ces simples hacks de style de vie.

3. Mangez sainement et équilibré: réduisez la consommation de malbouffe et de boissons artificiellement sucrées. Ces types d’aliments sont riches en sel et en gras. Optez plutôt pour des repas faits maison. Surveillez votre consommation de glucides raffinés comme le pain blanc et les pommes de terre. Optez pour des glucides complexes tels que la farine d’avoine, les légumes verts à feuilles et les grains entiers.

4. Cesser de fumer, réduire la consommation d’alcool: limiter la consommation d’alcool et arrêter de fumer. Une consommation d’alcool non réglementée entraîne une pression artérielle élevée et une augmentation des taux de triglycérides. De même, le tabagisme entraîne une résistance à l’insuline en raison de la présence de tabac.

5. Restez à l’écart des régimes à la mode: les régimes à faible teneur en glucides et à indice glycémique qui sont annoncés partout peuvent vous fournir des résultats instantanés au départ, mais à long terme, ils compromettent votre santé en perturbant l’équilibre des nutriments dans votre corps. Faites des choix plus sains en matière de santé. Consultez des médecins et des nutritionnistes chaque fois que vous en avez besoin.

6. Buvez de l’eau et mangez des aliments riches en fibres: les fibres sont excellentes pour la santé intestinale et la gestion du poids. Consommez beaucoup d’aliments riches en fibres et buvez suffisamment d’eau pour éviter les pics d’insuline.

Vous pouvez mener une vie saine et sans diabète en assurant ces changements de mode de vie.