Dès que les lycées Roosevelt et Garfield ont annoncé jeudi que l’East LA Classic de cette année aurait lieu au SoFi Stadium, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux.

Les réactions ont été mitigées. Certains étaient ravis d’apprendre que l’événement se tiendrait sur une scène aussi grande, tandis que d’autres étaient déçus de voir la tradition de l’Eastside se dérouler si loin de ses racines.

Le 89e match, présenté comme l’une des plus grandes rivalités dans le sport des jeunes, aura lieu le vendredi 25 octobre. Ce sera la première fois que le match se déroulera sur ce site.

L’année dernière, le match s’est déroulé à l’East LA College, où il est le plus souvent organisé. En 2022, le match s’est déroulé au Los Angeles Memorial Coliseum et a vu les Black Eyed Peas participer à un spectacle spécial à la mi-temps. Le grand match a attiré plus de 20 000 fans.

Sur Instagramde nombreux lecteurs ont déclaré qu’ils préféraient que le match se déroule à l’Eastside, sous les lumières du Weingart Stadium de l’ELAC.

« C’est une salle formidable, mais est-ce que ça enlève son côté « eastside » si le concert est joué loin ? », a répondu une personne dans un sondage Boyle Heights Beat.

« Ce n’est pas pareil. Il faut que ça reste dans la communauté », a écrit un autre commentateur.

Certains ont souligné la distance et les inconvénients liés au fait de devoir se rendre en voiture au SoFi Stadium, situé à environ 24 km de l’Eastside. Les jeunes fans qui n’ont pas de moyen de transport devront recourir aux transports en commun ou à des covoiturages coûteux. Les automobilistes pourraient être confrontés au trafic du vendredi soir pour traverser la ville.

Armando Velez, résident de Boyle Heights, connu sur Instagram sous le nom de @mandovizion, a suggéré d’impliquer le service de transport public de la ville.

« Ce serait incroyable si @metrolosangeles « Des navettes sont mises à disposition depuis ces écoles. Le coût du stationnement dissuaderait également les gens de faire ce trajet », a-t-il écrit.

Les gens ont également exprimé leur déception après avoir constaté que le match de football junior (JV) ne figurait pas sur la liste des matchs du SoFi. Seuls les matchs de football universitaire et de football féminin ont été annoncés pour se dérouler sur le site ce soir-là. Selon MaxPreps, les équipes JV doivent s’affronter à 16 heures, mais le lieu du match est encore inconnu.

Commentaires d’un joint publication sur les réseaux sociaux Les élèves des deux lycées étaient nombreux, membres des familles et membres de la communauté inquiets, qui posaient des questions sur cette apparente exclusion.

« Et qu’en est-il des équipes juniors ! Ces enfants et leurs parents attendaient ce match avec impatience depuis bien avant de commencer à jouer dans l’un ou l’autre lycée », peut-on lire dans un commentaire.

Un autre a déclaré : « Donc JV se donne à fond comme Varsity et ils se font virer ? Je suis tout à fait pour l’inclusion, mais pourquoi priver ces jeunes de ce pour quoi ils ont travaillé si dur ? Ils méritent de jouer à SOFI. Ils font partie de la tradition de la rivalité depuis le tout début. »

Boyle Heights Beat a demandé un commentaire au LAUSD mais n’a pas été en mesure de confirmer où le match JV se jouerait.

Tout le monde n’était pas pessimiste. De nombreux internautes ont souligné l’expérience unique que les joueurs d’Eastside vivraient en jouant dans le même lieu où les LA Rams ont remporté le Super Bowl en 2022.

« Iconique ! Cela donne aux étudiants de RHS et à la communauté BH la chance de visiter SoFi, espérons-le, à un prix raisonnable », a déclaré une personne à The Beat.

« Tous ces vieux routiers qui se plaignent de l’endroit où se joue le jeu doivent comprendre que ce n’est pas à cause d’eux qu’il s’agit. Il s’agit des jeunes qui jouent et qui rêvent d’avoir la chance de pouvoir jouer sur un terrain comme celui-là. Ce n’est pas tous les jours qu’ils ont la chance de faire quelque chose comme ça, si ça ne vous plaît pas, n’y allez pas aussi simplement que ça. SMH », a écrit un autre commentateur.

« Personne ne parle de l’excitation que cela va représenter pour les PLAYERS. Jouer dans un endroit aussi grand va être comme un rêve devenu réalité pour certains de ces gars. Une expérience unique dans une vie ! Bon Dieu, nous devons nous déplacer à 10-15 minutes de l’ELA. J’espère juste que les billets sont toujours à un prix raisonnable », a commenté le disquaire de Boyle Heights @sonidodelvalle.

Les équipes de football à drapeau féminin des deux écoles s’affronteront à 18 heures avant le coup d’envoi de l’East LA Classic à 19 h 30.

Les billets pour le match seront mis en vente le lundi 9 septembre à 10 heures via Billetterie.

Les billets en prévente seront vendus de 13h30 à 19h le vendredi 6 septembre dans le hall du gymnase du lycée Roosevelt. Les billets pour les étudiants seront au prix de 15 $. Les billets pour le grand public seront disponibles en quantités limitées au prix de 35 $ chacun.