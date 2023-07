Gardez la nature sauvage dans la faune : district régional du centre de l’Okanagan

Le district régional de Central Okanagan rappelle aux résidents d’être prudents et de mettre leurs ordures sous clé.

« N’attirez pas inutilement les ours ou tout autre animal sauvage dans vos ordures. S’ils trouvent vos déchets, ils peuvent créer un véritable gâchis et présenter un risque pour vous, votre famille et eux-mêmes », a déclaré le facilitateur de la réduction des déchets Rae Stewart.

Stewart a déclaré que c’était la troisième année que le district s’associait à WildSafeBC pour sensibiliser aux conflits avec la faune et à la gestion des attractifs autour de la maison.

Quelques conseils pour aider à garder la faune sauvage comprennent de ne pas sortir votre chariot à ordures la veille du jour de ramassage, de garder votre barbecue propre, de garder vos ordures sous clé et de ne pas laisser de nourriture pour animaux à l’extérieur.

Les observations d’ours et d’autres animaux sauvages ou les conflits peuvent être signalés au BC Conservation Officer Service.

