Gardez la joie de Noël avec plusieurs activités – Shaw Local

1 – Rejoignez les débuts d’une nouvelle activité de vacances samedi à Oglesby. Le défilé d’hiver doit commencer à 16 heures depuis le parking de l’Oglesby Elks Lodge, 800 E. Walnut St. Parmi les participants se trouvent la fanfare du lycée La Salle-Pérou, une troupe de danse parrainée par M. Salsa’s ainsi comme un groupe de trois musiciens. Les spectateurs peuvent s’aligner de chaque côté de Walnut Street et profiter gratuitement de chocolat chaud et de friandises de vacances ainsi que de photos avec le Père Noël.

2 – Célébrez la saison de Noël samedi à Ladd. La marche de Noël Il y a de la neige comme Ladd est prévue de 14 h à 17 h. Des entreprises et des organismes offriront des activités familiales. La Ladd Grade School, 232 E. Cleveland St., accueillera plus de 30 vendeurs locaux de midi à 17 h. La Ladd American Legion accueillera le Père Noël et Mme Claus de 14 h à 17 h à la salle de la légion, 111 S. Main St. Des chevaux et des chariots seront disponibles le long de la rue Main pour permettre aux participants de faire un tour pour voir les lumières de Noël. Un défilé de bonhommes de neige illuminé débutera à 17 h sur la rue North Main. L’illumination officielle du sapin de Noël sur la rue Main aura lieu lors de l’événement. De plus, Magic Matt, M. Cinnamon the Balloon Twister et des options alimentaires seront disponibles pour tous les groupes d’âge tout au long de la journée.

L’Orchestre symphonique de la vallée de l’Illinois présentera Celebrate Joy!, avec des sélections de “Polar Express”.

3 – Assistez à un concert sur le thème des fêtes dimanche à La Salle. L’Orchestre symphonique de la vallée de l’Illinois présentera Celebrate Joy! à 15h à l’Auditorium Matthiessen du Lycée La Salle-Pérou, 541 rue Chartres. Le spectacle met en vedette Roger Amm en tant que soliste vocal. Amm chantera des sélections du “Messiah” de George Frideric Handel. De plus, Amm racontera l’arrangement passionnant du compositeur Bill Holcombe de “T’was The Night Before Christmas”. Le programme varié comprendra une représentation de la «Nutcracker Suite» de Peter Ilyich Tschaikovsky. Trois mouvements de la « Suite Symphonique du Lieutenant Kije » de Sergueï Prokofiev seront également présentés. L’IVSO interprétera la musique du film “The Polar Express”. Les sélections incluses dans le medley sont : “Believe”, “The Polar Express”, “When Christmas Comes to Town” et “Spirit of the Season”.

Les achats de Noël ont eu lieu le samedi 26 novembre 2022, avec plusieurs vendeurs installés à Washington Square à Ottawa pendant le marché Chris Kringle. Le marché se poursuit ce week-end et le prochain avant Noël. (Tom Sistak pour Shaw Media)

4 – Allez faire du shopping sur le marché des vendeurs samedi à Princeton ou ce week-end à Ottawa. Le Bureau County Fairgrounds accueillera le marché annuel de l’artisanat, des vendeurs et des puces de Noël de 8 h à 14 h samedi au 811 W. Peru St. à Princeton. L’entrée est gratuite. Le Père Noël fera son apparition de 10h à 11h. Plus de 80 espaces de vente ont été réservés pour l’événement. À Ottawa, le marché Chris Kringle se poursuivra de 16 h à 20 h le vendredi, de 11 h à 20 h le samedi et de 11 h à 17 h le dimanche au bloc Jordan et au Washington Square.

5 – Essayez les gourmandises du Moyen-Orient samedi à Spring Valley ou les succarines italiennes à Granville. L’église orthodoxe St. George, 211 E. Minnesota St., Spring Valley organisera une vente de pâtisseries de 9 h à midi. L’événement propose des spécialités du Moyen-Orient pour la table de Noël, notamment du baklawa, du maamoul, des tourtes aux épinards, des pâtés à la viande, des dattes, du ghraybeh, du pain za’atar, du pain au fromage, entre autres. Toutes les spécialités sont fraîchement préparées par les Dames de St George. La Société de l’autel et du chapelet de la paroisse du Sacré-Cœur de Granville organisera sa 19e vente annuelle de biscuits de Noël à 8 h à la salle paroissiale du 206, rue N. School. Des biscuits et des bonbons assortis seront vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi. au coût de 7 $ la livre. Les succarines italiennes seront disponibles pour 12 $ la livre.

