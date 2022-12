Gardez ces plantes dans votre chambre pour un meilleur sommeil ce soir

Vous avez du mal à vous vider la tête la nuit ? Vous n’êtes pas seul. Un énorme 70 millions d’Américains ont des problèmes de sommeil chroniques, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Ces troubles du sommeil peuvent également nuire à votre bien-être général. Manque de sommeil peut entraîner du stress, des distractions et même une mauvaise santé – c’est pourquoi il est si important de dormir suffisamment chaque nuit.

Plusieurs facteurs entrent dans une bonne nuit de sommeil, y compris une bonne hygiène du sommeil et une structure La routine du soir. Une autre façon naturelle de trouver un meilleur sommeil est de regarder quelles plantes favorisent le sommeil. Oui, les plantes peuvent avoir un effet positif sur votre hygiène de sommeil ! Voici ce que vous devez savoir sur les plantes pour dormir.

Des plantes à garder dans sa chambre pour mieux dormir

Remplir votre chambre de plantes peut faire plus que rendre la pièce jolie. Certaines plantes peuvent vous aider à dormir, qu’il s’agisse de leurs propriétés aromatiques ou de leurs capacités de purification de l’air. Voici les meilleures plantes pour dormir.

Gardénia

Des recherches ont montré que la consommation de crocétine de la plante de gardénia avant de se coucher peut conduire à un sommeil de meilleure qualité. Vous n’avez peut-être pas besoin de manger vos plantes (en fait, vous ne devriez probablement pas) pour obtenir ces effets positifs. Le simple fait d’avoir du gardénia dans votre chambre et de laisser son arôme vous entourer pourrait également vous aider à dormir.

Lavande

La lavande a longtemps été saluée comme une méthode naturelle pour aider à dormir. Une étude a révélé que inhaler de la lavande en s’endormant a le potentiel d’améliorer la qualité du sommeil. Vous pouvez le faire avec de l’huile essentielle de lavande, un plant de lavande près de votre lit ou de la lavande séchée en pot-pourri. Si vous trouvez que cet arôme fonctionne pour vous, vous pouvez même doubler et utiliser plusieurs sources de parfum de lavande.

nevarpp/Getty Images



Pothos doré

Les pothos dorés peuvent vous aider à dormir et sont également parfaits pour la purification de l’air. Dans le cadre de L’étude sur l’air pur de la NASA, il est prouvé que ces plantes purifient l’air de votre chambre pendant que vous dormez (et le reste du temps !). La plante aide à éliminer les toxines de l’air, ce qui fournit un environnement respiratoire propre et sûr pour dormir.

Jasmin

Des études ont montré que l’inhalation du parfum du jasmin tout en essayant de s’endormir a été propice à des nuits plus reposantes. Dans une étude, ceux qui s’est endormi en sentant le jasmin se sont réveillés en se sentant moins anxieux et ont déclaré avoir dormi plus paisiblement.

Lis de la paix

fait également partie de L’étude sur l’air pur de la NASA est le lis de la paix, qui peut purifier l’air. Cette plante – qui est toxique lorsqu’elle est ingérée – peut garder les toxines hors de l’air dans votre chambre, créant ainsi un environnement plus propre à respirer pendant que vous dormez.

Fleur de la passion

Il y a des recherches autour utiliser la fleur de la passion pour vaincre l’anxiété et l’insomniebien que cela provienne en grande partie de ingérer de la fleur de la passion médicalement. Cette fleur est utilisée depuis des années pour aider au sommeil, et on pense que le simple fait d’avoir ces fleurs dans votre chambre à des fins aromatiques peut également avoir un effet positif similaire sur un cycle de sommeil.

Aloès

L’une des grandes choses à propos des plantes d’aloès est qu’elles sont multifonctionnelles. Ce libère de l’oxygène et absorbe le dioxyde de carbone (comme la plupart des plantes d’intérieur), et fournit une valeur médicinale pour les brûlures mineures. C’est une bonne plante à avoir à ces deux fins – et le facteur de purification de l’air la rend idéale dans la chambre à coucher pour garder votre air propre pendant que vous dormez.

Carlina Teteris/Getty Images



Usine de serpent

Une autre option solide pour la purification de l’air est la plante serpent. Vous trouverez cela dans L’étude sur l’air pur de la NASA à cause de sa capacité à garder l’air pur. Une plante serpent est une source incontournable pour purifier le formaldéhyde, le trichloroéthylène et le benzène dans l’air — produits chimiques que vous ne voulez pas respirer pendant que vous dormez.

lierre anglais

Si respirer pendant la nuit vous préoccupe, essayez de mettre du lierre anglais dans votre chambre. Des recherches ont montré que cette plante peut améliorer les problèmes respiratoires liés à l’asthme pendant que vous dormez. C’est aussi un incontournable pour la purification de l’air.

Plante araignée

Un autre grand purificateur d’air est une plante araignée. La Étude sur la qualité de l’air de la NASA ont constaté que les plantes araignées sont un bon choix pour éliminer le formaldéhyde de l’air. Et comme toute autre plante d’intérieur, elles augmentent l’oxygène et absorbent le dioxyde de carbone.

Palmier en bambou

Le palmier bambou peut également être trouvé sur L’étude sur l’air pur de la NASA pour ses pouvoirs de purification de l’air. Il a été prouvé que cette plante s’attaque au benzène, au trichloroéthylène et au formaldéhyde dans l’air. Collez l’une de ces plantes dans le coin de votre chambre pour une touche de décoration amusante, tout en améliorant la nuit de sommeil.

GCShutter/Getty Images



Valériane

Des études ont montré que inhaler l’arôme de cette plante avant de se coucher peut vous aider à vous endormir et à rester endormi. Gardez une de ces plantes endormies sur votre table de chevet afin de pouvoir sentir les fleurs pendant que vous vous endormez et continuer à respirer leur parfum toute la nuit. UN supplément de valériane peut également aider à réduire le temps qu’il vous faut pour vous endormir.

Usine de caoutchouc

Une plante d’arbre à caoutchouc (également connue sous le nom de ficus elastica), comme d’autres plantes d’intérieur, émettra de l’oxygène et absorbera du dioxyde de carbone pendant que vous dormez. Des études ont lié les plantes d’intérieur communes à la santé globaley compris la réduction des niveaux de stress et l’amélioration du sommeil, ce qui en fait une bonne plante de sommeil à essayer.

Plante de jade

Pourtant, une autre plante d’intérieur qui purifiera votre air est une plante de jade. Ces plantes attrayantes qui vous aident à dormir peuvent être disséminées dans votre chambre pour purifier l’air en sécrétant de l’oxygène et en absorbant le dioxyde de carbone et d’autres toxines qui peuvent flotter pendant votre sommeil. Garder l’air pur pendant que vous dormez est important pour aider votre respiration pendant la nuit afin que vous puissiez rester profondément endormi.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.