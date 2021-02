Gardez ce masque: Fauci dit que des couvertures faciales pourraient être nécessaires même en 2022, car il définit une nouvelle «  normalité  »

Le conseiller en santé de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a déclenché une nouvelle vague de colère en ligne en affirmant que les Américains pourraient être tenus de porter des masques pour se protéger et protéger les autres contre Covid-19 même en 2022.

Apparaissant sur CNN, Fauci a été invité dimanche à définir le « normalité » lui et le président Joe Biden l’ont promis vers la fin de cette année alors que de plus en plus de personnes sont vaccinées. Pressé spécifiquement sur la question de savoir si les masques feraient partie de la vie quotidienne l’année prochaine, Fauci s’est déclaré ouvert à cette possibilité.

« Il est possible que ce soit le cas, » il a dit, « Et cela dépend de ce que vous entendez par normalité. »

Fauci a ajouté que, alors qu’il ne pouvait pas « prédire » si les États-Unis auraient un retour au type de « normalité » expérimenté avant le déclenchement de la pandémie, il a prédit que l’automne et l’hiver 2021 seraient le moment où bon nombre des mesures mises en place pour empêcher la propagation du virus seraient atténuées, grâce au programme de vaccination.

«Je pense que nous allons avoir un degré de normalité significatif au-delà du terrible fardeau que nous avons tous subi au cours de l’année dernière», il a dit.

Le Dr Fauci dit que c’est "possible" que les Américains porteront des masques en 2022. "Quand cela diminue et que l’écrasante majorité des gens de la population sont vaccinés, alors je me sentirais à l’aise de dire, vous savez, « Nous devons retirer les masques »" #CNNSOTU pic.twitter.com/Pyry7HlqnR – CNN Politics (@CNNPolitics) 21 février 2021

Quant au port de masque, Fauci a dit qu’il n’était pas « à l’aise » conseillant aux États-Unis d’assouplir les mandats jusqu’à «L’écrasante majorité de la population est vaccinée.»

Comme beaucoup de ses déclarations sur le cours futur probable de la pandémie, les commentaires de Fauci ont déclenché une vague de colère sur les médias sociaux, les critiques l’accusant de changer le « Poteaux de but » et redéfinir « Ordinaire. »

«Quand cet homme parle, tout doit être compris dans le contexte que 2020 a été la meilleure année de la vie de Fauci. « Normalité » pour lui signifie que le spectacle est terminé, « journaliste Jordan Schachtel tweeté en réaction à l’interview de dimanche.

Aussi sur rt.com Les vaccins Pfizer et Moderna développés aux États-Unis produisent TROIS FOIS MOINS d’anticorps contre la souche sud-africaine de Covid-19 – Études en laboratoire

«Je commence à me demander si nous reviendrons jamais à la normale à ce rythme. Les poteaux de but changent constamment, » David Hookstead de l’appelant quotidien ajoutée.

« Je suis désolé, Fauci, mais ‘dépêchez-vous et faites-vous vacciner pour que nous puissions revenir à un certain degré de normalité dans 8 à 10 mois peut-être’ ne va pas le couper, » Noah Blum, rédacteur en chef de Tablet Magazine a écrit.

Les écoles et les églises doivent rester fermées jusqu’à ce que Fauci en ait assez des apparitions quotidiennes à la télévision nationale et des dîners de steak gratuits. – William Davis (@WillDavisDC) 21 février 2021

Nous n’atteindrons pas la «majorité écrasante» qui se fait vacciner. Un grand nombre de personnes ne veulent pas de vaccin. Ce n’est pas de la promotion, c’est juste une déclaration de fait. https://t.co/qj8WzUBoPg – Dan Gainor (@dangainor) 21 février 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!