Garderie en essaim de la GRC à Glenmore – Kelowna Capital News

MISE À JOUR : 18h10

Valley Road est maintenant ouvert à la circulation et la GRC a dégagé la zone.

On ne sait toujours pas pourquoi la police a envahi une garderie sur Valley Road, mercredi après-midi.

_________

La GRC a fermé Valley Road à Glenmore.

Selon des témoins, une forte présence policière a été repérée dans le secteur vers 16h30 mercredi.

Les parents se sont tournés vers les médias sociaux pour que la police de l’État envahisse la garderie Green Gables, mais que les enfants aient tous pu sortir en toute sécurité.

Glenmore Road n’est pas touché par l’incident policier.

On ne sait pas pourquoi la GRC a fermé la zone.

Capital News a un journaliste qui répond à la scène.

LIRE LA SUITE: BC Wildfire répond à l’incendie au-dessus de Peachland

@Jen_zee

jen.zielinski@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesKelownaGRC