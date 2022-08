Garder votre lessive exempte de monkeypox

Meilleures pratiques pour des vêtements propres dans l’ensemble

Mis à part la variole du singe, il est important de savoir comment garder le linge propre et exempt de tout ce qui peut vous rendre malade en général. La moisissure et le mildiou sont deux suspects habituels qui peuvent vous faire sentir mal s’ils ne sont pas pris en charge.

Preeti Arya, PhD, professeure adjointe de développement et de marketing textiles au Fashion Institute of Technology de New York, affirme que la moisissure peut se déplacer de n’importe où dans votre maison jusqu’à votre lessive. Les moisissures créent des cellules appelées spores qu’ils utilisent pour se propager à d’autres endroits et grandir.

“Même si une spore colle, elle commence à se développer”, explique Arya. Elle dit que la moisissure et le mildiou se développent dans la lessive parce que c’est un « environnement favorable » ; ils aiment la chaleur et l’humidité, que l’on trouve facilement dans les machines à laver. (La CDC dit également que les endroits communs dans la maison pour la moisissure comprennent les toits, les tuyaux, les murs et les plantes en pot.)

Outre l’odeur désagréable, la moisissure et la moisissure dans le linge peuvent déclencher des symptômes d’allergie si elles ne sont pas traitées.