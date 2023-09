Garder une image corporelle positive

Une perte de confiance en soi peut nuire à votre santé mentale. « Avec l’eczéma chez les enfants et les adultes, nous savons qu’il existe un taux plus élevé de dépression, de TDAH, d’anxiété et également de nombreux troubles du sommeil », explique Mamta Jhaveri, MD, professeur adjoint de dermatologie à l’Université Johns Hopkins de Baltimore.

Les personnes souffrant d’eczéma ont plus de risques de souffrir de dépression et d’anxiété que celles qui n’en souffrent pas. Les chances sont encore plus élevées si vous souffrez d’eczéma sévère. Cela peut conduire à un cycle frustrant. « Le stress aggrave l’eczéma et l’eczéma aggrave le stress », explique Jhaveri.

L’eczéma peut affecter votre santé mentale de trois manières principales :

Démangeaisons chroniques. L’eczéma provoque souvent des démangeaisons que vous ne pouvez pas contrôler. Lorsque vous êtes en public, il peut être difficile de cacher vos égratignures. Cela pourrait entraîner du stress, de l’anxiété et des inquiétudes quant à ce que pensent les autres.

Inflammation. Les maladies chroniques comme l'eczéma résultent d'une inflammation. Jhaveri dit que cela peut réduire votre niveau d'énergie et vous empêcher de vous concentrer.

Les maladies chroniques comme l’eczéma résultent d’une inflammation. Jhaveri dit que cela peut réduire votre niveau d’énergie et vous empêcher de vous concentrer. Symptômes visibles. L’eczéma touche souvent des endroits difficiles à dissimuler, comme le visage, les yeux, les mains ou les membres. Ces zones peuvent devenir enflées, squameuses, craquelées ou sanglantes, ce qui pourrait nuire à votre image de soi.

Bachner dit que les vacances passées avec l’eczéma n’ont jamais été sans stress. Avant un voyage, elle se faisait souvent faire une pédicure. Les lotions utilisées pendant le traitement ont provoqué des poussées d’eczéma sur ses jambes. Et comme de nombreux traitements contre l’eczéma ne fonctionnent pas immédiatement, elle n’a pas pu maîtriser l’épidémie avant de partir. Il était donc difficile de se sentir en confiance dans un maillot de bain. Elle avait peur que les gens confondent son état avec une infection.