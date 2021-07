Garder Sha’Carri Richardson à l’écart de l’équipe de relais olympique ‘STINKS’, déclare WH Press Sec Psaki après un test de marijuana positif

L’attachée de presse de WHITE House, Jen Psaki, a déclaré que maintenir Sha’Carri Richardson à l’écart de l’équipe de relais olympique « puait ».

Le démocrate a déclaré: « Cela pue … et je ne pense pas qu’il y ait une meilleure définition de cela. »

Jen Psaki a déclaré que garder Sha’Carri Richardson hors de l’équipe de relais olympique « puait »

Richardson a été exclu de l’équipe de relais 4×100, il a été annoncé mardi. Cela est venu après qu’elle ait été testée positive pour le THC.

Psaki est apparu sur CNN mercredi en disant au réseau: « Et vous savez, c’est quelqu’un – en tant que personne obsédée par les Jeux olympiques moi-même, je sais que le président surveille de près – qui est inspirant, elle avait perdu sa mère, elle avait traversé une tragédie, et c’est aussi la femme la plus rapide du monde.

« Et je pense qu’elle envoie un message à beaucoup de petites filles : vous pouvez le faire. Et c’est donc triste de voir que c’est la fin.

« Ce n’est pas la fin, devrais-je dire, c’est peut-être le début de son histoire. »

Psaki a déclaré: « Ça pue … et je ne pense pas qu’il y ait une meilleure définition de ça » Crédit : Getty

Psaki a ajouté : « Nous savons que les règles sont là où elles sont, peut-être devrions-nous les revoir.

« Nous devons certainement respecter le rôle de l’agence antidopage américaine et du comité olympique américain et leurs décisions qu’ils prennent.

« Mais c’est triste et nous lui souhaitons bonne chance et sommes impatients de la voir devenir la femme la plus rapide du monde pour les années à venir. »

Après avoir été testée positive au THC, le produit chimique trouvé dans la marijuana, Richardson a été suspendue un mois, ce qui l’a disqualifiée de participer à des épreuves olympiques individuelles.

Il y avait encore un peu d’espoir qu’elle soit choisie pour le relais, car cela devrait avoir lieu après la fin de sa suspension.

Cependant, une liste publiée par USA Track and Field mardi n’inclut pas l’athlète.

Richardson a couru le 100 mètres en 10,86 secondes dans l’Oregon le mois dernier Crédit : Getty Images – Getty

La course, cependant, a été provisoirement effacée du livre des records Crédit : Getty

Biden avait déclaré que « les règles sont des règles » lorsqu’on l’a interrogé sur la décision d’interdire à Richardson de participer à la course de 100 mètres.

Le président a déclaré aux journalistes: « Les règles sont les règles. »

« Les règles sont les règles et tout le monde connaît les règles qui entrent en vigueur », Biden a dit.

« Est-ce qu’ils doivent rester les règles est une question différente, mais les règles sont les règles. … Mais j’étais vraiment fier de la façon dont elle a répondu. »

La suspension de Richardson a entraîné une énorme réaction après avoir remporté le 100 mètres aux essais olympiques.

Richardson a couru le 100 mètres en 10,86 secondes dans l’Oregon le mois dernier. La course, cependant, a été provisoirement effacée du livre des records.

Peu de temps après sa suspension, l’athlète s’est adressée à Twitter pour remercier tous ceux qui l’ont soutenue et a déclaré qu’elle devrait pouvoir concourir et critiquer ceux qui la critiquaient.

L’athlète a également révélé lors d’une interview avec le Today Show qu’elle avait consommé de la marijuana après avoir été « déclenchée » par le décès récent de sa mère.