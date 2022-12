“Garder les pieds sur terre”, déclare Antoine Griezmann après le triomphe en demi-finale

Antoine Griezmann a déclaré que la France restait au sol après que les champions en titre de la Coupe du monde aient battu le Maroc 2-0 mercredi pour organiser une finale contre l’Argentine.

L’attaquant de l’Atletico Madrid a prospéré dans un rôle de meneur de jeu pour la France lors de la Coupe du monde au Qatar, où Les Bleus tentent de devenir la première équipe en 60 ans à conserver le titre.

“Il y a quatre ans après (la victoire 1-0 en demi-finale contre) la Belgique, je pleurais, mais maintenant je suis déjà plus concentré dimanche”, a déclaré Griezmann.

« Au lieu de célébrer notre arrivée en finale, nous gardons les pieds sur terre. Nous nous concentrons sur une bonne récupération et sur la préparation du match.”

Un but précoce de l’arrière gauche Theo Hernandez et un second tardif de Randal Kolo Muani ont placé la France dans une quatrième finale de Coupe du monde en sept tournois, mettant fin à la course courageuse du Maroc.

« Les Marocains m’ont impressionné. Ils étaient très bien organisés tactiquement, défensivement et offensivement. Après la mi-temps, ils nous ont créé beaucoup de problèmes”, a déclaré Griezmann.

“Le fait que nous ayons marqué un but tôt nous a également facilité la tâche. Le deuxième but nous a rendu plus confortable. Ces matchs sont durs, ils se décident sur les petits détails.”

La France affrontera Lionel Messi et l’Argentine lors de la finale de dimanche au stade de Lusail.

“Toute équipe avec Messi est une proposition totalement différente”, a déclaré Griezmann, ancien coéquipier du septuple vainqueur du Ballon d’Or à Barcelone.

“Nous savons comment l’Argentine joue. C’est une équipe difficile à jouer et ils semblent être au top de leur forme.

“Il n’y a pas que Messi. Ils ont un côté fort autour de lui. Nous savons que ce sera un match difficile et ils auront beaucoup de supporters avec eux.”

