Garder les lumières éteintes : des Afghans sans papiers entrent dans la clandestinité au Pakistan

KARACHI, Pakistan, 9 novembre (Reuters) – Après avoir vécu des années au Pakistan, des milliers d’Afghans se cachent pour échapper à l’ordre du gouvernement d’expulser les étrangers sans papiers, craignant d’être persécutés par l’administration talibane dans leur pays, affirment des militants des droits de l’homme.

“Le portail est verrouillé de l’extérieur… nous sommes enfermés à l’intérieur, nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas allumer nos lumières, nous ne pouvons même pas parler fort”, a déclaré une Afghane de 23 ans. , s’exprimant en ligne depuis un refuge où elle a déclaré que des dizaines d’autres personnes s’étaient retranchées jusqu’au début de la semaine avant de passer à une nouvelle cachette.

Des partisans locaux ont verrouillé le portail pour que les voisins croient que la maison est inoccupée, ont déclaré d’autres détenus.

La femme, originaire de Kaboul, la capitale afghane, a déclaré qu’elle craignait d’être poursuivie si elle retournait en Afghanistan parce qu’elle s’est convertie de l’islam au christianisme en 2019 et que le renoncement à la foi islamique est une infraction grave en vertu de la stricte loi islamique pratiquée par les talibans.

Selon les militants des droits de l’homme, elle fait partie des milliers de personnes qui se cachent au Pakistan pour éviter d’être expulsées suite aux pressions du gouvernement visant à inciter les migrants sans papiers à quitter le pays. Cela comprend plus d’un million d’Afghans, dont beaucoup, selon le gouvernement pakistanais, ont été impliqués dans des attaques militantes et des crimes.

Les autorités ont commencé à regrouper leurs opérations à travers le pays après l’expiration du délai fixé pour les départs volontaires, le 1er novembre.

Sijal Shafiq, 30 ans, un militant des droits humains basé à Karachi qui a aidé des Afghans vulnérables à trouver refuge avant la nouvelle politique d’expulsion du Pakistan, est l’un des nombreux pétitionnaires demandant à la Cour suprême d’arrêter le programme d’expulsion.

“Je connais plusieurs femmes, filles, qui disent qu’elles préféreraient mourir sous le régime taliban”, dit Shafiq, ajoutant qu’elles avaient toutes des rêves et des ambitions professionnelles qui seraient impossibles à réaliser en Afghanistan, où les femmes sont interdites d’accès à la plupart des emplois et ne peut voyager qu’avec une escorte masculine.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part d’un porte-parole de l’administration dirigée par les talibans sur la question de savoir si ceux qui reviendraient seraient contrôlés ou poursuivis en vertu de leurs lois. Les ministères des Affaires étrangères et de l’Intérieur du Pakistan n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires concernant l’exemption d’expulsion des personnes à risque.

Le gouvernement pakistanais a jusqu’à présent ignoré les appels des Nations Unies, des groupes de défense des droits et des ambassades occidentales à reconsidérer son projet d’expulsion ou à identifier et protéger les Afghans qui risquent d’être persécutés dans leur pays.

Les ambassades occidentales, y compris celles des États-Unis, ont également fourni aux autorités pakistanaises des listes d’Afghans en cours de traitement pour une éventuelle migration à l’étranger et ont demandé qu’ils soient exemptés d’expulsion, mais les chiffres sont faibles par rapport aux personnes à risque.

«PIRE QUE LA PRISON»

Saleh Zada, 32 ans, chanteur et auteur-compositeur, né dans la province de Badakhshan et qui a ensuite déménagé à Kaboul pour ses études, joue une composition musicale sur son application mobile d’harmonium lors d’une interview avec Reuters, à Karachi, au Pakistan, le 4 novembre 2023. REUTERS /Akhtar Soomro Acquérir des droits de licence

Reuters s’est entretenu avec une douzaine de migrants sans papiers qui tentaient de rester à l’écart du contrôle national. En raison de leur situation, ils ont refusé d’être identifiés ou ont demandé que leur nom complet ne soit pas utilisé.

Parmi eux figurait un père de 35 ans, également chrétien converti, qui a fui au Pakistan avec sa fille de neuf ans.

Une autre jeune fille du refuge a déclaré qu’elle craignait pour sa vie car elle appartient à la minorité ethnique Hazara, qui est persécutée depuis des années par les extrémistes sunnites radicaux en Afghanistan.

“C’est pire que la prison”, a déclaré un Afghan de 22 ans qui a déclaré veiller à ce que les lumières restent éteintes la nuit.

Certains habitants qui aident les Afghans font en sorte que de la nourriture et de l’eau soient secrètement introduites clandestinement dans l’abri pendant la nuit.

La chanteuse afghane Wafa, 28 ans, craint que ses jours de refuge au Pakistan, où elle s’est installée peu après la prise du pouvoir par les talibans il y a plus de deux ans, ne touchent à leur fin parce que son visa a expiré.

S’exprimant depuis le domicile d’un parent à Islamabad, elle a déclaré qu’elle espérait pouvoir soit obtenir l’asile en France ou au Canada, soit s’installer au Pakistan, car sa profession de chanter des chansons pachtounes, qu’elle a commencée il y a 11 ans, n’est plus acceptable en Afghanistan. , où les talibans ont interdit les représentations musicales en public.

Mais elle n’a pas encore reçu de réponse, et demander une prolongation de visa reste inabordable pour sa famille. En attendant, elle ne quitte pas la maison pour éviter de nombreux contrôles instantanés de la police pakistanaise.

“Je suis chanteuse… Je sais ce qui m’arrivera à mon retour”, a déclaré Wafa.

Saleh Zada, un chanteur de 32 ans vivant à Karachi, a déclaré avoir quitté l’Afghanistan il y a un an.

“Je chantais dans mon village pour des amis et des parents, nous avions beaucoup de fêtes, des soirées chantées”, a déclaré Saleh Zada, s’exprimant dans un appartement bondé d’un quartier populaire appartenant à ses proches. Il a montré à Reuters des clips vidéo de lui jouant de l’harmonium et du rubab, un instrument à cordes, dont certains ont été diffusés sur les réseaux sociaux.

“Ma famille m’a conseillé de quitter l’Afghanistan, j’avais peur des talibans”, dit-il, ajoutant que la peur d’être arrêté par la police pakistanaise, parce qu’il n’a pas de visa valide, l’a retenu chez lui pendant des jours.

“La vie est difficile ici (au Pakistan), mais je dois sauver ma vie.”

Écrit par Gibran Peshimam ; Montage par Raju Gopalakrishnan

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.