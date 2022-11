Garder les chiens et leurs propriétaires seniors ensemble. Ce héros de CNN offre la “tranquillité d’esprit”

Pacific Grove, Californie

Il a été démontré qu’avoir un chien améliore la qualité de vie des personnes âgées, en augmentant leur activité et leur socialisation. Mais que se passe-t-il à mesure que les personnes âgées vieillissent et qu’il devient plus difficile de s’occuper de leur animal de compagnie ?

Carie Broecker a découvert ce problème il y a plus de dix ans alors qu’elle aidait à prendre soin du chien d’une femme âgée. Broecker et la femme, Alice, s’étaient rencontrés cinq ans plus tôt, lorsqu’Alice avait adopté le chien que Broecker adoptait. Après qu’Alice ait développé un emphysème, elle a demandé de l’aide à Broecker.

Broecker s’est occupé du chien, Savannah, pendant qu’Alice était à des rendez-vous médicaux. Quand Alice a ensuite été transférée à l’hospice, Broecker a amené le chien en visite. Pendant les derniers jours d’Alice, sa plus grande inquiétude était de savoir ce qui arriverait à son chien après son décès.

“J’ai dit que je promettais de faire en sorte que Savannah trouve une bonne maison”, a déclaré Broecker. “Elle était tellement soulagée que je puisse lui faire cette promesse.”

Après avoir quitté cette visite avec Alice, Broecker a eu une idée qui allait devenir l’œuvre de sa vie.

“Je m’en souviens très bien”, a déclaré Broecker. “Tout le concept de Peace of Mind Dog Rescue m’est venu: le nom, et que nous accueillerions des chiens de personnes âgées qui étaient en train de mourir.”

Broecker a cofondé l’association à but non lucratif avec Monica Rua, qui a également travaillé dans le sauvetage des animaux et a ajouté l’idée de sauver les chiens âgés des refuges. En 2009, Peace of Mind Dog Rescue est né.

L’association récupère les chiens des seniors qui ne peuvent plus s’occuper d’eux, sont allés en maison de retraite ou sont décédés. Souvent, ce sont des membres de la famille qui contactent l’organisation pour abandonner le chien d’un membre âgé de la famille.

“Souvent, le chien peut être votre dernier lien avec cette personne”, a déclaré Broecker. « Vous donnez une partie de cette personne qui était si spéciale pour vous. Donc, cela peut être très difficile.

Peace of Mind Dog Rescue trouve ces chiens de nouvelles maisons et vérifie le chien chaque année pour le reste de leur vie.

“Nous avons vu à maintes reprises que les chiens peuvent s’adapter après avoir perdu leur personne et faire partie d’une nouvelle famille”, a déclaré Broecker. “Vous aimeriez qu’ils soient ensemble pour toujours, mais quand ce n’est pas possible, nous sommes vraiment heureux d’être ici pour être un filet de sécurité.”

En règle générale, une personne âgée n’a pas besoin de rendre son chien, elle a juste besoin d’aide. Dans le cadre du programme de promenade de chiens de l’organisme, un bénévole se rendra à la résidence de la personne âgée pour promener son chien pendant 30 minutes ou une heure.

“Nous pouvons préserver ce lien humain-animal et rendre la vie de cette personne meilleure et plus lumineuse grâce à nos services… il s’agit d’honorer les personnes âgées”, a déclaré Broecker.

L’organisation à but non lucratif aide également les chiens âgés à trouver des maisons pour toujours. Il peut être difficile pour les refuges surpeuplés d’accorder aux chiens âgés l’attention dont ils ont besoin, alors Peace of Mind Dog Rescue est en contact avec les refuges pour animaux locaux pour voir quels chiens âgés ils peuvent tirer et aider à adopter.

Après un bilan médical, les chiens sont placés dans des familles d’accueil. L’organisation compte plus de 160 foyers d’accueil disponibles permettant aux chiens un endroit confortable où séjourner et à l’adoptant d’apprendre comment le chien se comporte dans un environnement familial.

Ensuite, le chien est mis à l’adoption. Broecker dit qu’ils sont francs avec les adoptants à propos de tout problème médical, car de nombreux chiens âgés ont un certain degré de besoins médicaux.

“Cela nous époustoufle encore et encore de voir comment quelqu’un tombera amoureux d’un chihuahua aveugle à l’air stupide avec une langue pendante et toutes sortes de problèmes médicaux”, a déclaré Broecker.

À ce jour, l’organisme a aidé 2 000 personnes âgées et a trouvé des foyers pour près de 3 000 chiens. Pour Broecker, ce travail vise à permettre aux personnes âgées de traverser dignement la dernière phase de leur vie.

“Dans notre société, parfois les personnes âgées, qu’il s’agisse de personnes âgées ou de chiens âgés, sont ignorées”, a déclaré Broecker. “Nous voulons vraiment chérir toute la vie.”

Meg Dunn de CNN a parlé avec Broecker de son travail. Vous trouverez ci-dessous une version modifiée de leur conversation.

CN : Votre organisation a récemment ouvert une clinique vétérinaire. Comment cela a-t-il aidé votre travail ?

Carie Broecker : Après environ 10 ans d’exploitation de Peace of Mind Dog Rescue, nous avons réalisé que nous avions besoin de notre propre clinique vétérinaire. Nous avions l’habitude de contracter avec environ 15 vétérinaires différents dans la région. Et ils ont tous été formidables, ils nous ont fait une remise, mais c’était beaucoup de gestion administrative des dossiers médicaux, et c’était prohibitif. Mais maintenant, avec notre propre clinique vétérinaire, nous pouvons sauver encore plus et gagner beaucoup de temps.

Nous avons notre propre personnel vétérinaire, donc tous les chiens subissent un examen complet, un test de dirofilariose, un panel de sang senior, une analyse d’urine. Souvent, ils ont besoin de radiographies ou d’échographies pour diverses choses, des biopsies de tout type de masses.

CN : Vous avez également élargi votre programme pour aider plus que les personnes âgées.

Broecker : Nous avons notre programme d’aide financière Helping Paw. Donc, les gardiens d’animaux à faible revenu – et beaucoup de personnes âgées appartiennent à cette catégorie de personnes à faible revenu – s’ils ont besoin de soins vétérinaires et qu’ils ne peuvent pas se le permettre, nous avons des subventions de 500 $ chaque année pour que les gens puissent faire une demande. Et parfois c’est juste une infection de l’oreille, parfois nous payons parce que le chien a une patte cassée et nous y contribuons 500 $. Mais c’est ainsi que nous aidons à garder les gens et leurs animaux ensemble.

CN : Pourquoi pensez-vous que les gens devraient adopter un chien âgé ?

Broecker : Il y a beaucoup d’avantages à adopter un chien âgé. Ils sont généralement plus calmes et ont une sorte de formation. Ils comprennent généralement comment la vie fonctionne, et c’est très gratifiant pour la personne. Je sais que cela semble un peu cliché, mais j’ai vraiment l’impression qu’ils sont reconnaissants, et ils savent ce qu’ils ont traversé, et il y a un soulagement une fois qu’ils se sont installés.

Quand ils finissent par se recroqueviller, s’allonger et pousser un soupir, vous vous dites : “D’accord, ils viennent de réaliser qu’ils sont chez eux.”

