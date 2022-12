Garder l’entraîneur de l’équipe nationale dans l’équipe nationale

Le Brésil n’est pas le seul pays à avoir quitté le Qatar plus tôt que prévu qui se retrouve aux prises avec ce problème. Un quart des équipes du tournoi avaient à peine récupéré leurs bagages du carrousel avant de se séparer de leurs managers. Un couple, les Pays-Bas et l’Espagne, a agi rapidement pour nommer des remplaçants. Six autres commencent leur recherche de candidats. Une poignée d’autres, dont l’Angleterre et le Portugal, pourraient encore les rejoindre.

Cette tâche, cependant, n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Diriger une équipe nationale n’est pas – et n’a pas été depuis un certain temps – le summum de la carrière d’un entraîneur. La plupart des managers les plus appréciés du football, des obsédés qui s’efforcent de peaufiner quotidiennement leurs systèmes complexes et complexes, trouvent la nature décousue du football international peu attrayante.

Il n’est pas non plus nécessairement clair qu’un curriculum vitae riche et impressionnant dans le football de club est un guide fiable pour réussir avec un pays. Seuls trois entraîneurs du Qatar avaient, par exemple, remporté la Ligue des champions : l’Allemand Hansi Flick, l’Espagnol Luis Enrique et Louis van Gaal, l’entraîneur néerlandais. Seul van Gaal sera satisfait de son tournoi. L’équipe de Flick est partie après la phase de groupes, celle d’Enrique en huitièmes de finale.

Les managers qui ont prospéré, en revanche, ont des antécédents beaucoup plus discrets. Le Français Didier Deschamps a disputé une finale de Ligue des champions en 2004 et a remporté un titre français avec Marseille en 2010. Walid Regragui, l’entraîneur du Maroc, a construit une belle carrière dans son pays natal, menant le Wydad Casablanca à la Ligue des champions africaine ce printemps.