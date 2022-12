Garder le rythme : les équipes NBA les plus amicales et les moins amicales pour le basketball fantastique

C’est la saison pour être joyeux – Fa-la-la-la-la, la-la-la-la… Mais que se passe-t-il si vous êtes du clan Grinch ? Bah, blague. Nous ici à L’athlétisme ne font pas de discrimination et sont des écrivains offrant l’égalité des chances. En conséquence, cette pièce se concentrera à la fois sur le bon et le mauvais, mais pour quoi vous dites-vous ? Comme tout cadeau de Noël, vous devez déchirer l’emballage !

Bien que le temps de jeu et le talent des joueurs soient les fondements du basketball fantastique, les environnements de jeu et les matchs sont des variables à ne pas négliger.

Stanta Claus a enfilé le costume rouge, mangé assez pour faire saillir le ventre et scotché une barbe sur son visage asiatique lisse afin de livrer les friandises. Avez-vous été méchant ou gentil? Peu importe car le Stanta Claus aime tous ses enfants ! Prendre plaisir!

RYTHME OFFENSIF

Le rythme est le nombre de possessions d’une équipe par match. Plus on est de fous, plus on rit. Ho ! Ho ! Ho !

Si cela ne s’enregistre pas, imaginez que vous êtes entré dans un bar et que le propriétaire dit que vos boissons seront gratuites si vous parvenez à atteindre la cible sur le mur. Il y a trois plateaux sur la table devant vous. Le plateau de gauche a une fléchette. Le plateau du milieu a trois fléchettes. Le plateau de droite contient 20 fléchettes. Vous choisissez le bon plateau. Duh !

Êtes-vous assuré d’atteindre la cible avec 20 fléchettes ? Niet, mais les probabilités sont certainement augmentées.

Selon NBA.com, les Lakers de Los Angeles jouent au rythme le plus rapide, avec une moyenne de 103,04 possessions par match. Les Milwaukee Bucks sont 15e à 100,04. Vous trouverez ci-dessous les 10 meilleures équipes qui fournissent souvent de bons environnements pour la fantasy :

Voici les 10 dernières équipes en rythme:

La saison dernière, les Bucks étaient troisièmes en rythme, ils ont donc étonnamment atténué un peu les choses cette saison. Il en va de même pour les Rockets, car ils étaient deuxièmes en rythme.

Le plus grand changement, cependant, s’est produit à Phoenix, car ils ont joué au huitième rythme le plus rapide la saison dernière, mais sont les 10 derniers cette saison. Le Magic était 10e la saison dernière et 21e cette saison. Ils ont essentiellement joué sans meneur pendant une grande partie de la saison, donc ce n’est pas surprenant. Depuis le retour de Markelle Fultz, ce nombre est passé à la 18e place.

Les Hornets étaient au milieu du peloton plus tôt dans la saison, mais ont percé le Top 10. Avec le retour de LaMelo Ball, ils seront probablement une équipe du Top 5 en termes de rythme.

Les Celtics, Jazz et Pelicans ont intensifié leurs attaques cette saison, puisqu’ils occupent respectivement les 11e, 13e et 14e places. La saison dernière, ils étaient 21e, 23e et 24e.

Les Mavericks, Heat, Cavaliers et Raptors sont des slogs éternels.

D-CLÔTURE !

Le rythme n’est qu’une variable de la matrice. Revenons à notre bar. Vous avez choisi votre fléchette préférée dans le panier de 20. Après vous être mis dans une position de lancer optimale, vous redressez votre poignet une fois, vous redressez votre poignet deux fois puis… l’énorme videur qui gardait la porte d’entrée entre dans votre ligne de vision et se tient là, les bras croisés. Votre tâche est devenue beaucoup plus difficile. Imaginez maintenant si le propriétaire échange le panier de 20 fléchettes avec le panier d’une fléchette.

Voici les équipes qui se classent parmi les 10 dernières en rythme tout en étant parmi les 10 meilleures en classement défensif selon NBA.com :

Les Cavaliers de Cleveland

chaleur de Miami

Philadelphie 76ers

Clippers de Los Angeles

Les Knicks et les Suns sont tous les deux à la pointe.

Un joueur peut-il faire un grand match contre l’une de ces équipes ? N’importe quel dimanche. Oups, mauvais sport. Bien sûr qu’ils le peuvent. Une bonne attaque bat généralement une bonne défense. De plus, il y a tellement de variables qui entrent dans un jeu. L’une des équipes a-t-elle frappé le club la veille ? Y a-t-il un virus qui circule ? Deuxième manche d’un dos à dos? Des problèmes à la maison ? Blessures, fatigue, etc.

Retour à notre bar. Serait-il impossible de toucher la cible avec une fléchette pendant que le videur la bloque ? Non, mais il rend les choses plus difficiles.

Voici les équipes qui jouent vite et lâchement, rendant les matadors fiers (Top 10 en rythme tout en étant les 10 derniers en classement défensif):

Guerriers de l’État d’or

San Antonio Spurs

Charlotte Frelons

Les Kings sont à la pointe (quatrième en rythme et 20e en défensive).

De retour au bar, non seulement le videur s’est déplacé sur le côté, mais il vous murmure de doux mots d’encouragement à l’oreille tout en écrivant sur une serviette une commande pour que votre collation et votre boisson préférées soient préparées immédiatement.

Traduction : jouez vos mecs contre ces équipes.

MATCHUPS

L’analyse des données de correspondance pour le basket-ball est difficile car le jeu est devenu plus sans position et les infractions recherchent des décalages avec les écrans. De plus, il existe plusieurs possessions de transition qui se terminent par des matchs croisés. Cela dit, certains outils fournissent une présentation générale du terrain en ce qui concerne les correspondances spécifiques.

Mon préféré est l’outil Defensive Efficiency Matchup sur PaydirtDFS.com. Cet outil normalise les statistiques pour chaque catégorie en fonction de l’accumulation de minutes et en les comparant à la moyenne de la ligue. Les données ci-dessous proviennent de là.

D’un point de vue macro, les équipes qui accordent le plus de points Fantasy par minute au-dessus de la moyenne de la ligue sont :

Les Lakers, Hornets et Pistons ne sont pas surprenants ici, mais les Hawks le sont, d’autant plus qu’ils sont 13e au classement défensif.

Les équipes les plus dures :

Knicks de New York

Les Cavaliers de Cleveland

filets de Brooklyn

Les Knicks sont neuvièmes, les Cavs sont premiers et les Nets sont 12e au classement défensif. Ils sont tous dans le tiers inférieur pour le rythme.

Décomposons-le par catégorie statistique.

POINTS

Les Lakers et les Hornets sont les plus généreux. Pas de surprise ici.

Les Knicks, Grizzlies et Cavs sont les plus coriaces. Memphis est cinquième en classement défensif et la seule équipe qui figure dans le Top 10 en rythme et en classement défensif.

REBONDS

Les Celtics, Thunder, Hawks et Pacers fournissent la plus grande augmentation des rebonds au-dessus de la moyenne de la ligue. J’ai un soupçon pas si sournois que Robert Williams et Al Horford jouant plus auront un impact pour Boston.

Les Knicks, Cavaliers, Nets et Nuggets neutralisent le plus.

ASSISTANCE

Les Hornets et les Nuggets fournissent le plus gros coup de pouce. Denver est un surprenant 23e au classement défensif après avoir été 15e la saison dernière. Ils ont ajouté de nouvelles pièces et ont des joueurs qui reviennent d’une blessure, donc à mesure qu’ils se gélifient, ils devraient s’améliorer du côté défensif.

Les Knicks, les Nets, les Celtics et les Cavs sont les plus coriaces.

3-POINTS

Les Hornets et les Warriors fournissent le plus gros coup de pouce. Steve Clifford aimerait bien avoir des cheveux à arracher. C’est un entraîneur à l’esprit défensif, mais son équipe est proche du bas de la plupart des catégories.

Les Knicks, Magic et Clippers neutralisent les meilleurs. D’un autre côté, Tom Thibodeau est comme un enfant dans n’importe quelle pièce avec une maison gonflable et un toboggan. Les Knicks sont neuvièmes au classement défensif et ont une fiche de 18-15 cette saison, bon pour la sixième place de la Conférence Est.

VOLE

Les Nuggets et les Lakers autorisent le plus de vols au-dessus de la moyenne de la ligue.

Les Hornets, Raptors et Knicks neutralisent le plus.

BLOCS

Les Magic, Hawks, Celtics et Pistons renforcent les capacités de blocage.

Les Timberwolves, Raptors et Nets neutralisent les meilleurs.

PaydirtDFS.com décompose les choses plus loin par position, donc je vous recommande fortement de le vérifier.

NBA.com contient tellement d’informations que j’en ai parfois mal à la tête. Vous avez besoin de 3 points et vous vous demandez qui choisir et diffuser ? Accédez au tableau de bord de la défense et voyez que les Rockets autorisent le plus de 3 points par match. Mais en termes d’efficacité, ce sont les Spurs qui autorisent un taux de conversion de 39,3 % depuis le centre-ville.

Le Jazz autorise le plus de tirs à moins de six pieds du panier, mais est le septième meilleur taux de conversion. Ils abandonnent le moins de 3 points et sont huitièmes en pourcentage autorisé. Cela est tout à fait logique car leur système est configuré de cette façon. Nous pouvons utiliser cela à notre avantage pour la fantaisie.

Les Bucks ont construit leur défense autour de la protection de la peinture – C’EST NOTRE MAISON! En conséquence, ils permettaient le plus de 3 points de la ligue. Après avoir été incendié par les Warriors au fil des ans, Mike Budenholzer a peaufiné son plan pour rester plus attaché aux tireurs sur le périmètre. Les Bucks autorisent désormais le 24e plus grand nombre de 3 points, après avoir été deuxièmes la saison dernière.

Les correspondances comptent. Sont-ils la fin de tout, être tout ? Bien sûr que non, mais les décomposer peut fausser les probabilités en notre faveur. Comme pour toute autre information disponible.

Le basket-ball fantastique est jonché de variance et de chance, en particulier de la variété des blessures. Nous n’avons aucun contrôle sur ceux-ci, alors ne dépensez pas de capital émotionnel pour les influencer. Concentrez-vous sur ce que nous pouvons contrôler : rectifier le fil de renonciation, définir les alignements et absorber autant d’informations pour nous guider dans la sélection des bons joueurs à utiliser.

Espérons que cet article a également montré que l’examen de la dynamique d’équipe et des facteurs macro peut également être bénéfique.

(Photo du haut : Jérôme Miron – USA TODAY Sports)