Les républicains du Lincoln Project ont marqué 100 jours depuis l’émeute du Capitole en «revivant» les événements dans un flux de tweets en direct. Cela n’a pas plu aux partisans libéraux, qui ont accusé le groupe anti-Trump de «retraumatiser».

Formé par les républicains « Never Trump » en 2019 dans le seul but de démettre Donald Trump de ses fonctions, le projet Lincoln a réussi à collecter des fonds de 90 millions de dollars tout en échouant à retourner les électeurs républicains contre Trump. Depuis le départ de Trump de Washington, ils sont restés actifs en ligne, faisant campagne contre tous, sauf les républicains les plus centristes et favorables à l’establishment.

Au cœur de leur présence en ligne actuelle se trouvent leurs appels à toute personne impliquée dans l’émeute pro-Trump à Capitol Hill en janvier. « Tenu responsable. » Une partie de cette mission consiste apparemment à rappeler sans cesse au public américain les moindres détails de l’émeute, ce qu’ils ont fait vendredi avec une série de tweets « en direct » relatant le soi-disant pro-Trump. « insurrection » du début à la fin.

Ces récits en direct sont plus souvent associés à des événements historiques plus grands. Plusieurs comptes Twitter racontent des batailles cruciales de La Seconde Guerre mondiale, tandis que les projets # 1917LIVE et # Romanovs100 de RT ont remporté de nombreux prix pour avoir raconté les histoires de la révolution bolchevique et la vie privée du dernier empereur de Russie, Nicolas II, et de sa famille.

Le Lincoln Project a choisi de raconter une histoire qui a saturé les médias au cours des trois derniers mois, mais, ce faisant, a réussi à tromper une seconde fois certains adeptes libéraux. L’une a dit qu’elle avait appelé son mari « pour lui dire que cela se reproduisait.

Veuillez tweeter que vous ressassez 1-6. Vous déroutez beaucoup de gens. Y compris moi au début. – CW 🇺🇸🏳️‍🌈 (@CWDecember) 16 avril 2021

Oui!! J’ai appelé mon mari pour lui dire que ça se reproduisait 🤦🏻‍♀️ – Emily D.🇺🇸 (@emiluvi) 16 avril 2021

Oui, j’ai juste décidé de ne plus suivre au moins pour aujourd’hui. Je n’ai pas besoin de la confusion et de la revivre minute par minute de cette journée. – Bluejay 🌊🐝💙💛🚂 ✈🚗🚲🖖🤓 (@ blue_jay1) 16 avril 2021

« Cela m’a effrayé la merde, » un autre commentateur tweeté, tandis que d’autres ont accusé le projet Lincoln d’attiser inutilement la peur d’un autre épisode d’anarchie pro-Trump et «Retraumatiser» les spectateurs.

Cela pourrait être utile de signaler cela comme de vieilles images au lieu de retraumatiser les ppl. 🙄 – Dr GPat Patterson (ils / eux) (@grjpatterson) 16 avril 2021

Umm, tu dois enlever ça avant de donner une crise cardiaque aux gens – Pamalam 🌊💪😷 (@scrappywaffles) 16 avril 2021

Ces libéraux de Twitter n’étaient pas les seuls à être apparemment traumatisés par l’émeute. De retour en février, la députée de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, et ses collègues progressistes ont tenu une session extraordinaire du Congrès pour « Parler de leur expérience vécue » des émeutes, et à «Appel à la responsabilité.» Ocasio-Cortez a été largement moqué, d’autant plus qu’elle n’était pas dans le même bâtiment pris d’assaut par les partisans de Trump.





Pourtant, appelle à « responsabilité » ont dominé le discours médiatique et politique entourant les émeutes. Sur les cinq personnes décédées le 6 janvier, une seule, un partisan de Trump abattu par un policier du Capitole, a été définitivement liée aux émeutes. Pourtant, les démocrates, et certains de leurs alliés dans les médias, ont utilisé les événements de la journée pour exiger des lois nationales sur le terrorisme, le FBI travaillant toujours pour traquer et inculper ceux qui ont pris part à la bagarre.

