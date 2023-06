Gardeners ‘World maman retient ses larmes alors qu’elle rend un hommage émouvant à sa fille décédée tragiquement à l’âge de 20 ans

L’émission World Live de BBC GARDENERS a été une journée émouvante pour beaucoup, mais pas plus qu’Andrea Childs qui a collecté plus de 1 000 £ pour une cause qui lui tient à cœur.

Dans des scènes émouvantes, la mère au cœur brisé a rendu hommage à sa défunte fille Beth, décédée tragiquement à l’âge de 20 ans seulement.

Andrea avec Geoff Thomas, ex-footballeur de l'Angleterre, des Wolves et de Crystal Palace, et sa femme

Le jardin a été reconnu par les juges et a reçu un premier prix

Le spectacle, qui a eu lieu au NEC Birmingham du 15 au 18 juin, attire toujours une foule massive avec des gens d’horizons très différents.

La jardinière passionnée Andrea, ambassadrice de Cure Leukaemia, s’est vu offrir la possibilité de concevoir un jardin de bordure lors du salon.

Le but de la conception était de raconter l’histoire de sa fille Beth, décédée d’une leucémie aiguë lymphoblastique il y a cinq ans.

Avec l’aide de la paysagiste Dani King et avec l’aide des élèves de l’école primaire Glynne à Kingswinford, Andrea a créé un jardin rempli des fleurs préférées de Beth : les tournesols.

En plus de la flore glorieuse, les enfants de l’école ont décoré des pierres et réalisé des peintures, toutes basées sur le thème de l’enseignement et des enfants.

Avant sa mort, Beth avait suivi une formation pour devenir enseignante.

Le magnifique jardin a suscité l’intérêt des milliers de visiteurs du salon, ainsi que de noms célèbres tels que la jardinière de la télévision Carol Klein et l’ancien footballeur de l’Angleterre, des Wolves et de Crystal Palace Geoff Thomas.

Andrea a été bouleversée lorsqu’elle a reçu le Community Endeavour Award.

Elle a déclaré: « Les juges ont commenté à quel point ils étaient émus par la passion, les sentiments et l’amour créés par le jardin. »

Expliquant comment non seulement les tournesols étaient la fleur préférée de Beth, mais après sa mort, une autre femme qui avait un enfant atteint de leucémie a fait pousser des tournesols et a donné les graines à Andrea.

Et c’est à partir de ces fleurs originales qu’Andrea a fait pousser des centaines de plantes qui aspirent à collecter les graines pour les revendre à Cure Leukemia.

Andrea a déclaré: « Nous avons partagé des expériences tristes et heureuses avec de nombreux membres du public tout au long du spectacle de quatre jours et en vendant des graines de tournesol de Beth et d’autres produits de tournesol, nous avons collecté plus de 1 000 £ pour l’association caritative. »

Andrea fait un travail incroyable pour collecter des fonds pour l'association caritative contre le cancer Cure Leukemia