Garden Rescue de la BBC reviendra sur les écrans ce mois-ci – mais avec un grand remaniement pour diviser les fans

Garden Rescue de la BBC sera de retour à l’écran ce mois-ci, mais le retour est tempéré par de mauvaises nouvelles pour les fans.

Le présentateur du spectacle, Charlie Dimmock, sera accompagné de nouveaux arrivants, les concepteurs de jardins Lee Bukhill, Flo Headlam et Chris Hull alors que la série horticole est prévue pour un retour le 24 mai.

L'émission de la BBC Garden Rescue reviendra sur les écrans ce mois-ci, avec des visages frais Lee Bukhill, Flo Headlam et Chris Hull

Bien qu’il y ait de nouveaux visages à gogo, avec Lee arrivant dans les premiers épisodes et Flo et Chris rejoignant l’épisode sept, les favoris de certains fans sont sur le point de quitter.

Ainsi, alors que Arit Anderson et les frères Rich, Harry et David Rich, peuvent être vus dans la nouvelle série, ce sera leur dernière.

La BBC a confirmé que le trio avait «décidé de quitter le programme» après cette année.

Pendant ce temps, les nouveaux arrivants de Garden Rescue ont terminé le tournage avec l’équipe en mai.

Charlie Dimmock, anciennement de Ground Force, ancrera à nouveau la série

Ce sera la dernière série pour les frères Rich, Harry et David Rich

Le nouvel hôte Lee Burkhill a déclaré: «C’est vraiment excitant de rejoindre l’équipe Garden Rescue et d’avoir l’opportunité d’inspirer le public avec des designs fantastiques et des conseils de jardinage.»

Flo, un ancien hôte de Gardeners ‘World, a ajouté: «Je suis très heureux de rejoindre la famille Garden Rescue et j’ai hâte d’ajouter ma saveur horticole et de m’amuser avec les autres designers.»

Chris, qui est formé en écologie et en conservation, a ajouté: «C’est fantastique de rejoindre l’équipe et c’est une excellente occasion d’avoir un impact sur la vie des gens, grâce à la conception de jardins amusante et créative.»

Auparavant, les frères Rich ont déclaré que c’était un coup de cœur pour le présentateur de l’émission Charlie, ce qui avait suscité leur intérêt pour le jardinage.

Arit Anderson, à droite, partira également après cette saison

La BBC a confirmé que le trio avait «décidé de quitter le programme»

Harry et David ont décidé de rendre le jardinage à la mode, mais ils sont devenus un bonbon pour les yeux dans le processus.

Harry dit modestement: «Nous ne nous considérons pas comme des pin-ups, mais nous sommes heureux de rendre le jardinage plus attrayant pour les jeunes générations.

«Étant jeunes, les gens sont toujours surpris quand ils découvrent ce que nous faisons dans la vie.»

Les deux frères vivent avec leurs petites amies de longue date, qui trouvent leur statut de cœur « hilarant ».

Harry et David ont décidé de rendre le jardinage à la mode

David a avoué un béguin secret d'enfance pour Charlie





Les gars travaillent maintenant aux côtés de leur propre béguin d’enfance, Charlie, 50 ans, qui est devenu célèbre sur Ground Force en 1997.

En 2016, elle a fait équipe pour la première fois avec les frères sur Garden Rescue de BBC1.

En 2019, ils ont été rejoints par la nouvelle présentatrice Arit Anderson, une actrice qui est passée du lapin de mode au jardinier.

David dit: «J’ai adoré Ground Force et j’ai grandi avec. J’avais secrètement le béguin pour Charlie. Harry ajoute: «Elle nous a raconté une fois comment elle avait joué dans un tournage de calendrier impertinent quand elle était plus jeune et qu’il avait surpassé l’ancien mannequin de lingerie Caprice. Je pense qu’elle est assez choquée à ce sujet.

De nouveaux épisodes de Garden Rescue seront diffusés sur BBC One à partir du lundi 24e Mai à 15h45 ainsi que sur BBC iPlayer.