Garden City Rescue veut trouver d’autres moyens d’aider après Hélène

Garden City Rescue Mission and Life Development Center prévoit d’étendre ses efforts de sensibilisation après avoir distribué 1 000 repas à la suite de l’ouragan Helene.

Des centaines de milliers de personnes en Géorgie ont perdu l’électricité après que la tempête ait provoqué des vents de force ouragan et des tornades isolées dans la région d’Augusta fin septembre. Ce nombre concerné comprenait le directeur exécutif de Garden City Rescue, Patrick Feistel, et sa famille, qui ont emménagé dans le bureau de la mission et ont géré l’installation au 828 Fenwick St. jusqu’à ce que l’électricité de leur maison à North Augusta soit rétablie.

« Nous n’avons jamais perdu le courant à Mission, car je pense que nous sommes juste à côté de la sous-station », a déclaré Feistel. « Tout le monde a perdu le courant, semble-t-il, sauf la Mission, donc nous n’avons jamais fermé nos portes. Nous avons continué à transporter des camions. »

Grâce aux dons de plusieurs restaurants, le personnel et les bénévoles de Garden City Rescue ont pu fournir environ 1 000 repas aux personnes déplacées au cours de la première semaine après le passage de la tempête. Les coordinateurs ont également fourni des sacs de couchage, des vêtements, des médicaments, du lait de longue conservation et des sacs de café instantané directement aux communautés touchées en Caroline du Nord.

« Nous voulons remercier tous ceux qui ont fait un don et nous prions pour que cela réponde à certains besoins fondamentaux et apporte l’espoir du Christ et un peu de réconfort à ceux qui en ont besoin », a déclaré le refuge dans un message sur les réseaux sociaux il y a une semaine.

La Garden City Rescue Mission héberge des hommes sans abri et fournit diverses ressources pour lutter contre la toxicomanie, le chômage et d’autres problèmes depuis que l’ancien directeur Travis Sharpe a fondé l’organisation il y a plus de deux décennies.

Au cours des deux semaines qui ont suivi le passage de l’ouragan Helene dans certaines parties de la Géorgie et de la Caroline du Nord, le refuge a continué à fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, accueillant en moyenne 60 personnes par jour et élargissant son action auprès des personnes cherchant un répit temporaire dans de petits hôtels locaux.

« Il y a beaucoup de gens qui ont été déplacés de différentes régions de Géorgie et de Caroline du Nord, qui viennent ici et arrivent là où ils pourraient atterrir », a déclaré Feistel. « Beaucoup d’entre eux avaient des familles et le Seigneur nous a dirigés vers eux, alors nous avons commencé à apporter des repas dans les motels du centre-ville. »

14 octobre 2024 Augusta, Géorgie. Un arbre reste au sommet d’une voiture garée sur la rue McDowell. Les habitants d’Augusta poursuivent le nettoyage après que l’ouragan Helene ait balayé la région. Merrily Cassidy/réseau USA TODAY

Historiquement, tant au niveau local que national, les motels constituent souvent un dernier recours pour les personnes qui n’ont pas les moyens de vivre dans des appartements plus chers ou d’autres options de logement. Feistel, maintenant directeur de Garden City depuis 10 ans maintenant, a déclaré que le besoin et la disparité se sont accrus ces dernières années en raison des effets persistants de la pandémie et du manque d’offre de logements abordables.

« Il n’y a vraiment pas assez de logements pour que tout le monde puisse avoir un logement abordable, mais beaucoup de ces gens, s’ils peuvent économiser un peu d’argent, pourraient aller dans un motel pour un petit moment », a déclaré Feistel. « C’est donc quelque chose dans lequel nous allons commencer à nous impliquer davantage, c’est le ministère des motels, en tendant la main et en apportant des ressources aux gens dans les motels. Nous allons essayer d’être un peu plus mobiles dans la ville. , pas seulement héberger les gens, mais essayer de cibler les gens qui courent vers le Seigneur, pas loin de Lui. »

La mission est actuellement en cours de rénovation après que l’organisation à but non lucratif a officiellement acheté la propriété plus tôt cette année grâce à une campagne de dons réussie. Garden City repeignait l’extérieur en brique rustique de ses installations de longue date un nouveau lundi blanc, dans l’espoir de construire bientôt une chapelle en plein air à l’endroit où se trouvait autrefois une ancienne soupe populaire à côté du refuge.

Un important événement de collecte de fonds, le « Share-a-thon », était initialement prévu le 3 octobre, mais a été reporté au mois de décembre en raison de l’ouragan.

« Il n’était tout simplement pas possible, alors que les gens souffraient autant, de leur demander de l’argent », a déclaré Feistel, « donc nous reportons cela à quelque temps avant Noël ».

