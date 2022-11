Garde-manger essayant de nourrir plus avec moins de ressources – Shaw Local

Au cours de la semaine qui a précédé les vacances les plus axées sur l’alimentation du pays, les dirigeants des garde-manger de banlieue ont déclaré qu’ils s’efforçaient de nourrir plus de personnes dans un contexte de hausse des prix des épiceries et de diminution des dons.

“La nourriture s’envole des étagères”, a déclaré Erin Wise, directrice de Shepherd’s Heart à Chapel Street Church à Genève.

L’année dernière, le garde-manger a servi environ 1 000 personnes par mois, selon Wise. Ce nombre est maintenant d’environ 1 300 personnes par mois.

“Habituellement, il y a un flux et un reflux”, a déclaré Wise. “Mais ça a été une croissance continue. Le mois prochain, appelez-moi, et je vous dirai peut-être que nous sommes à 1 500 ou 1 600. »

Mike Havala, PDG et président de Loaves and Fishes, qui a des bureaux à Naperville et Aurora, a déclaré que le nombre de personnes que l’organisation nourrit a plus que doublé par rapport aux 3 000 par semaine qu’elles servaient en janvier.

“Nous nourrissons beaucoup plus de gens avec moins de nourriture, si vous voulez, à cause des prix plus élevés et de la moindre disponibilité”, a déclaré Havala.

Le bénévole Greyson Halley, 10 ans, stocke un réfrigérateur au Shepherd’s Heart Food Pantry à Genève. De plus en plus de gens comptent sur les garde-manger dans les banlieues à mesure que les prix des épiceries augmentent. (John Stark)

La banque alimentaire du nord de l’Illinois, l’une des plus importantes de l’État, dessert environ 440 000 personnes par mois, contre 310 000 par mois l’année dernière, a déclaré Maeven Sipes, responsable de la philanthropie de la banque alimentaire.

L’organisation possède des centres de distribution à Joliet et Rockford et un nouveau grand centre dans le comté de Lake. Il fournit des repas via un réseau de garde-manger sur une zone de 13 comtés.

Sipes a déclaré que la banque alimentaire prévoyait de fournir environ 60 000 boîtes de repas de vacances aux gens en novembre et décembre, contre le précédent record de 55 000 boîtes l’année dernière.

“Nous avons commandé beaucoup de nourriture pour les boîtes il y a plus de six mois, car nous avons vu les prix commencer à grimper”, a déclaré Sipes.

Havala a déclaré que le coût des produits d’épicerie avait augmenté de plus de 12 % par rapport à l’année dernière, et que certains produits de base étaient encore plus élevés, notamment la volaille (en hausse de 15 %), la farine (25 %) et les œufs (43 %).

Le Shepherd’s Heart Food Pantry à Genève est organisé comme une épicerie. Les garde-mangers connaissent une augmentation de la demande alors que les prix des denrées alimentaires ont augmenté ces derniers mois. (John Stark)

En règle générale, les garde-manger reçoivent des dons d’aliments non périssables du public et des dons d’aliments périssables des épiceries locales, généralement à partir des invendus. Havala a déclaré que le montant qu’ils ont reçu des épiceries a considérablement diminué.

“Je pense que les coûts alimentaires étant plus élevés, peut-être, les gens de l’épicerie sont plus efficaces”, a déclaré Haval.

Donner de la nourriture aux garde-manger locaux est toujours un bon moyen pour les banlieusards d’aider. Wise a déclaré qu’elle avait demandé aux gens de mettre des boîtes de collecte d’aliments non périssables sur leur lieu de travail afin d’inciter plus de gens à donner.

Un autre moyen important d’aider, bien que cela puisse sembler plus abstrait, consiste à donner de l’argent, ont déclaré les dirigeants. Les fournisseurs de produits alimentaires ont besoin d’argent pour rechercher des produits de base qui ne se retrouvent pas souvent dans des bacs de dons, mais qui sont très demandés par les personnes qui dépendent des garde-manger.

Mais comme les prix des produits d’épicerie sont au plus haut, les dirigeants affirment que les dons monétaires sont en baisse par rapport aux dernières années.

« La communauté a été incroyablement généreuse depuis COVID-19 », a déclaré Sipes. “Mais 2022 est d’environ 15% en dessous du montant des dons de l’année dernière.”

Havala a déclaré qu’un don de 45 $ paierait un repas de vacances pour une famille qui, autrement, s’en passerait.

Pains et Poissons a un virtuel collecte de nourriture sur son site Internet où les gens peuvent donner de l’argent pour payer des articles comme des repas de vacances à donner à d’autres ou payer des aliments de base comme du lait et des œufs. Havala a déclaré le mardi 29 novembre, les premiers 105 000 $ de dons en espèces seront égalés par BMO Harris Bank et d’autres sponsors.

https://www.dailyherald.com/news/20221121/flying-off-the-shelves-food-pantries-trying-to-feed-more-with-fewer-resources