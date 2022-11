Garde d’honneur des vétérans d’Ottawa, vigile de 24 heures en cours à Washington Square – Shaw Local

Matthew Weaver voulait être un exemple pour les jeunes.

Le vice-commandant principal de la Légion américaine d’Ottawa a géré le premier quart de travail de 15 minutes vendredi de la veillée de la garde d’honneur des anciens combattants de 24 heures au Mémorial des anciens combattants au Washington Square à Ottawa.

La famille de la Légion américaine d’Ottawa relève le vice-commandant principal Matthew Weaver de son quart de travail le vendredi 4 novembre 2022, lors de la veille de la garde d’honneur des vétérans à Washington Square. Les membres de la légion ont géré le deuxième quart de travail de 15 minutes de la période de 24 heures. (Derek Barichello)

Il a dit qu’il y avait plusieurs personnes âgées dans les organisations d’anciens combattants et qu’il voulait montrer aux jeunes, y compris aux jeunes anciens combattants, les valeurs, le service et les opportunités des groupes d’anciens combattants. Il a noté que les Sons of the American Legion et American Legion Auxiliary offrent de nouvelles opportunités de faire partie d’un groupe qui soutient les anciens combattants.

“Nous invitons toujours quiconque à venir voir de quoi nous parlons”, a déclaré Weaver. “Je pense que c’est pourquoi j’ai pris les devants (vendredi), pour montrer qu’il existe des opportunités pour les jeunes de participer à la Légion américaine.”

Le maire d’Ottawa, Dan Aussem, prend la parole le vendredi 4 novembre 2022, lors de la vigile de la garde d’honneur des vétérans de la Légion américaine d’Ottawa à Washington Square. Il est accompagné de John Duback, qui anime la veillée. (Derek Barichello)

Les volontaires rempliront à tour de rôle 95 autres équipes de 15 minutes tout au long de la veillée de 24 heures, gardant le mémorial.

Le maire d’Ottawa, Dan Aussem, a remercié les anciens combattants pour leur sacrifice vendredi lors d’une cérémonie avant que Weaver ne prenne le quart d’ouverture.

“Nous vivons dans un merveilleux pays libre et nous devons remercier nos vétérans pour cela”, a déclaré Aussem.

Les personnes présentes le vendredi 4 novembre 2022 à la veillée de la garde d’honneur des anciens combattants au Washington Square à Ottawa récitent le « serment d’allégeance » avant le premier quart de travail. (Derek Barichello)

John Dubeck, de la Légion américaine d’Ottawa, a animé la cérémonie qui a attiré une centaine de participants. Il a déclaré que la veillée a lieu le week-end précédant la Journée des anciens combattants pour attirer l’attention sur les sacrifices consentis par ceux qui ont servi dans l’armée, pour les remercier et les honorer.