Garde d’enfants au Canada : Un nouveau projet de loi tente de protéger le système à long terme

OTTAWA –

Le gouvernement libéral fédéral a présenté un nouveau projet de loi visant à enchâsser dans la loi son engagement envers le système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants et le financement à long terme nécessaire pour le maintenir.

Jeudi, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a déposé le projet de loi C-35, autrement connu sous le nom de « Loi canadienne sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants ».

Elle a déclaré que le projet de loi est nécessaire pour donner aux parents et aux premiers ministres la certitude que le gouvernement fédéral est déterminé à maintenir en place des services de garde d’enfants abordables et pour garantir que le système national en cours de construction ne puisse pas être facilement abandonné par un futur gouvernement fédéral.

« Lors des dernières élections, tous les députés conservateurs ont promis de se débarrasser des services de garde d’enfants abordables pour les Canadiens. Nous savons donc que la menace qui pèse sur cette initiative transformationnelle de services de garde d’enfants de la part des conservateurs fédéraux est très réelle. Le gouvernement et le Parlement devons protéger que nous avons construit », a déclaré Gould lors d’une conférence de presse à Ottawa jeudi.

Le projet de loi de onze pages vise à consolider le rôle du gouvernement fédéral au-delà des ententes quinquennales actuellement en place dans tout le pays, qui réduiront les frais de garde à une moyenne de 10 $ par jour d’ici 2025-2026.

“Nous voulons nous assurer que ces réalisations sont durables. C’est pourquoi nous agissons pour protéger ce soutien crucial pour les familles et les enfants”, a déclaré Gould. “Et que nous rendons encore plus difficile pour tout futur gouvernement, vous savez, de démonter essentiellement ce que nous avons construit.”

Adopter une législation fédérale sur la garde d’enfants pour renforcer le système pancanadien était quelque chose que le premier ministre Justin Trudeau a chargé Gould de faire dans la foulée des libéraux qui ont présenté un plan national de garde d’enfants abordables.

En mars, des accords bilatéraux juridiquement contraignants sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants ont été signés avec toutes les provinces et tous les territoires, et le pays est sur la bonne voie pour voir les frais de garde réduits de 50 %, en moyenne, d’ici la fin de cette année.

Inclus dans le projet de loi C-35, les libéraux cherchent à :

Protéger des éléments tels que la création de plus de places sur lesquelles les provinces et les territoires se sont entendus dans le cadre de leurs ententes de financement;

Inscrire les principes fédéraux qui sous-tendent ces accords, tels que l’accès, l’abordabilité, l’inclusion et la haute qualité, bien que ces mesures ne soient pas explicitement définies ;

Exiger que le ministre responsable rende compte annuellement au public des investissements fédéraux et des progrès réalisés dans le système; et

Établir le « Conseil consultatif national sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants », qui est un conseil récemment annoncé composé d’un membre et mandaté pour conseiller le gouvernement sur les problèmes auxquels le secteur est confronté.

Des responsables du ministère de l’Emploi et du Développement social Canada, qui ont informé les journalistes des détails de la nouvelle législation déposée sur une base de non-attribution, ont déclaré jeudi que les accords négociés qui sont uniques à la situation de chaque province sont – et continueront d’être — au cœur du système. Gould a décrit le projet de loi C-35 comme “complémentaire” aux accords, qui devront encore être renégociés ultérieurement, une tâche qui entraînera des défis politiques pour les deux niveaux de gouvernement.

Un responsable a décrit le projet de loi C-35 comme allant « au-delà » des ententes quinquennales et « vers les générations futures d’enfants et de familles », tout en respectant les droits et les compétences des provinces et des Autochtones.

L’expérience d’un ancien gouvernement libéral a été l’un des facteurs qui ont motivé la décision d’inscrire dans la loi la vision du gouvernement fédéral d’un système national d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. En 2006, lorsque le conservateur Stephen Harper est devenu premier ministre, il a rapidement rompu les accords que l’ancien premier ministre libéral Paul Martin avait conclus à travers le Canada.

Le projet de loi, bien qu’il soit perçu comme une tentative de pérenniser l’approche des libéraux, a des limites. Les futurs gouvernements peuvent encore amender ou abroger cette législation, par exemple. À ce sujet, Gould a suggéré que l’obstacle procédural d’avoir à faire adopter tout changement par le Parlement pourrait dissuader d’essayer de revenir à la planche à dessin sur les garderies.

“Ils devraient démontrer aux Canadiens pourquoi”, a déclaré Gould. “Les conservateurs ne pourraient pas cacher cela.”

Le dépôt de ce projet de loi avant la fin de 2022 était une exigence en vertu de l’accord d’approvisionnement et de confiance entre les libéraux et le NPD conclu plus tôt cette année.

Cet accord – destiné à maintenir la minorité libérale au pouvoir jusqu’en 2025 – a vu le gouvernement fédéral s’engager à veiller à ce que les accords sur la garde d’enfants “aient un financement protégé à long terme” et offrent des options “de haute qualité et abordables” aux familles.

Dans un communiqué publié jeudi, les néo-démocrates ont cherché à s’attribuer le mérite du projet de loi, affirmant que le NPD, aux côtés des professionnels de la garde d’enfants, des syndicats et des militants, avait fait pression sur les libéraux pour qu’ils « présentent enfin ce projet de loi ».

Interrogé à ce sujet, Gould a souligné que le budget fédéral de 2021 – qui est antérieur à leur accord avec le NPD – prévoyait 30 milliards de dollars à dépenser sur cinq ans pour le système national, et 9,2 milliards de dollars supplémentaires à dépenser chaque année chaque année suivante.

“Cela a toujours été le plan du gouvernement libéral, s’assurer que nous déposions ce projet de loi”, a déclaré Gould, notant tout de même qu’elle est heureuse d’avoir le soutien du NPD pour voir le projet de loi C-35 passer au Parlement.

Étant donné que la Chambre des communes va bientôt s’ajourner avant les vacances, il est peu probable que la législation avance beaucoup avant la nouvelle année.