Garde d’enfants à l’aéroport de Kelowna, possibilités d’étudier l’éducation de la petite enfance

KF Aerospace aide à faciliter l’accès à l’éducation pour certaines personnes intéressées par une carrière dans l’éducation de la petite enfance.

Un minimum de 12 nouvelles places sont disponibles pour former les personnes intéressées, et le coût de l’éducation pourrait être subventionné ou payé en totalité.

Ceci est rendu possible grâce à un don de 50 000 $ de KF Aerospace au YMCA de Southern Interior BC

Les fonds seront doublés par la Fondation Stober dans le cadre de la campagne Tree of Hope, permettant à deux fois plus de personnes de poursuivre cette carrière.

“Pour ceux qui ont une passion pour les enfants et qui seraient prêts à s’engager dans une carrière avec le YCMA of Southern Interior, nous soutiendrons vos efforts d’éducation”, a déclaré Danielle Miranda, vice-présidente de la garde d’enfants pour le YMCA. « En ce moment, nous avons un réel besoin d’éducateurs de la petite enfance. Nous soutenons activement la communauté des garderies en soutenant financièrement ceux qui ont besoin d’aide pour les frais de scolarité et qui gagnent un salaire pendant qu’ils apprennent. Alors que le Y ouvre quatre nouvelles garderies au cours de la nouvelle année, nous vous invitons à nous rencontrer et à en savoir plus sur cette opportunité passionnante rendue possible par nos amis de KF Aerospace.

Une nouvelle garderie devrait également ouvrir à l’aéroport international de Kelowna à la mi-2023.

Le nouveau centre offrira 87 nouvelles places.

“Nous sommes ravis d’aider le YMCA à développer de nouveaux programmes pour la garderie de l’aéroport de Kelowna et nous reconnaissons que la formation et l’embauche d’éducateurs spécialisés et qualifiés sont essentielles à son succès”, a déclaré Grant Stevens, directeur des services généraux de KF Aerospace. « Alors que nous continuons d’augmenter notre dotation en personnel, nous avons pour objectif d’éliminer les obstacles et d’accroître la diversité dans nos métiers. En partenariat avec le YMCA, nous pouvons travailler vers cet objectif et aider à améliorer l’équilibre travail-vie personnelle pour notre communauté d’employés.

Les personnes intéressées par cette opportunité doivent contacter Val Johnson, gestionnaire principale, Garde d’enfants à valene.johnson@ymcasibc.ca.

